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AB'den 'Eyüp Sabri Tuncer' kararı! O tarihten önceki ürünler toplatılacak, şirketten açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.09.2024 19:55
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Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Mart 2022'den önce üretilen Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklanan madde gerekçesiyle toplatılacak. Maddenin hamile kadınlara büyük zarar verdiği ve cilt hassasiyeti de yarattığı aktarıldı. Söz konusu haberler sonrasında şirketten de açıklama gelirken toplatma kararı çıkartılan ürünlerin sadece Eyüp Sabri Tuncer'e ait olmadığı aktarıldı.

AB'den 'Eyüp Sabri Tuncer' kararı! O tarihten önceki ürünler toplatılacak, şirketten açıklama

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun resmi internet sitesinde, asırlık kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022'den önce üretilen ürünleri için toplatma kararı verildiği duyuruldu.

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HAMİLE KADINLARA CİDDİ ZARARI VAR

Kararın alınmasında firmanın "2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı maddeyi kullanması neden olarak gösterildi. Maddenin üreme sisteminde hasar yarattığı özellikle hamile kadınlara büyük zararları olduğu kaydedildi. Cilt hassasiyeti de yaratan ürünün kozmetik yönetmeliğine uygun olmadığı aktarıldı.

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BİRÇOK MARKA KULLANMIŞ

Toplatma kararı çıkartılan ürünlerin sadece Eyüp Sabri Tuncer'e ait olmadığı ve dünyaca ünlü birçok markanın da ürünlerinde 2022'ye o maddeyi kadar kullandığı ortaya çıktı.

ŞİRKET'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Tuncer'in açıklamasından satır başları:

"2022 ÖNCESİNDE ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLER"

"Bu eski bir ürün ve yasaklanması olayı da şöyle, 2022 Mart ayından sonra üretilen ürünlerde bunun kullanılmaması gerekiyordu. Oradaki ürünler zaten eski ürünler. Birkaç tane ürünün üzerinden yürütülen bir şey bu. Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu yayında bizim zaten 2022'den önce yapmış olduğumuz ürünlerin resimleri oldu. Bizim logolarımız dört yıl önce logolarımız değildi. Orada resimlerde görecek olursanız, dikdörtgen logolu ürünler. Dolayısıyla bu 2022 öncesinde kesinlikle üretilmiş ürünler.

Şimdi bu ham maddeye gelince, bu ham madde de zaten o tarihten önce yani 2022 Mart ayından önce bütün dünyadaki kozmetik ürünlerde serbestçe kullanılan bir üründü. Piyasada gördüğünüz bütün lüks parfümler de dahil olmak üzere kullanılmış bir Ham maddedir.2022 tarihinden önce üretilmiş ürün olduğu için buna bu şekilde bir yayınla ortalıkta gezmesi doğru değil. Çünkü ürün eğer 2022 Mart ayından sonra üretilmiş bir ürün olsaydı, doğru. Yani yasaklı ürün dediklerinde de bundan önce yıllardır on yıllardır kullanılan bir ham maddeydi.

Burada bir markanın karalanması sanki ön planda tutulmuş gibi bir durum da var. Biz yaptığımızdan da eminiz. Bizim ürünümüzden bizim yaptığımız ürünlerden hiçbir zaman dünyadaki ve Türkiye'deki kozmetik kanununa aykırı hiçbir şey olmaz, çıkmaz.

YASAK GELDİKTEN SONRA ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI MI?

Sadece biz değil marketler de biliyorlar iade edilmesi gerektiğini. Bu bir süreçti yönetildi. Hiçbir zaman da karşımıza da çıkmadı. İlk defa buradan çıkıyor şimdi. Geri çağırmayı hep yaptık zaten. Biz olanların tamamını aldık. Sadece biz değil herkes aldı. Kozmetik kanununa aykırı bir şeyin üretilmesine zaten Sağlık Bakanlığı izin vermez.”

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Anahtar Kelimeler:
kolonya Avrupa Birliği
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