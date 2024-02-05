FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ezber bozan tahmin! Hem ons hem gram altın fiyatları için rakam verdiler: Sürpriz gümüşten…

Ezber bozan tahmin! Hem ons hem gram altın fiyatları için rakam verdiler: Sürpriz gümüşten…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
05.02.2024 08:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları haftanın ilk günü de yatırımcıların odağında yer alıyor. Ons altın yükseliş için çıkış yolu ararken yurt içinde gram altın 2000 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. Peki altın düşecek mi yükselecek mi? İsviçreli UBS, ons altın fiyatının 2024 sonuna kadar 2200 dolara ulaşmasını bekliyor. Gümüş parlama yolunda! Altının gram fiyatı içinse 2100 TL rakamı dile getiriliyor. İşte 5 Şubat Pazartesi Kapalıçarşı verileri ile gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları…

Ezber bozan tahmin! Hem ons hem gram altın fiyatları için rakam verdiler: Sürpriz gümüşten…

Dünyanın en büyük bankalarından İsviçreli UBS' den altın ve gümüş için tahmin geldi. Dev bankası altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesini beklediklerini duyurdu.

iStock-1358625523

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2.200 DOLAR BEKLENTİSİ

Bankanın değerli metaller stratejisti Joni Teves, "Altının Fed'in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, zayıflayan bir dolarla birlikte geliyor" değerlendirmesini yaparken, ons altın fiyatları tahmininin 2024 yıl sonuna kadar 2.200 dolar seviyelerinde olduğunu dile getirdi. Teves, "Çok fazla makro belirsizliğin ve jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda yatırımcıların altına tahsisat yapmaya başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

ONS ALTIN (20)

“GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR”

Raporda, "Fed'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Altındaki bir hareketten daha iyi performans gösterme eğiliminde" değerlendirmesini de yapan Teves, "Beklentiler iyimser ve gümüş gerçekten, gerçekten parlama yolunda ilerliyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

gumus-aa-1491438

Teves, gümüşün altın kadar yaygın bir jeopolitik ve güvenlik sığınağı olmadığını, bunun da son birkaç yılda neden altından daha düşük performans gösterdiğini kısmen açıkladığını söyledi. "Gümüş, altının oldukça altında bir performans sergiliyor. Bu yüzden arayı kapatması gereken çok şey var ve bence bu hareket oldukça dramatik olabilir" ifadelerini kullandı.

tuuömhyj

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Ons altın haftanın ilk gününde 2032 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içi tarafta ise gram altın fiyatı 2022 TL’den, çeyrek altın 3.518 TL’den, Cumhuriyet altını 14.208 TL’den ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 2022 TL’den değerleniyor.

GRAM ALTIN (41)

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Peki gram altın fiyatları ne olur? Düşecek mi yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan yükselişe dikkat çekerek, “Dolar 31 TL seviyelerine yaklaşırsa, gram altında 2100 TL seviyelerini de görebiliriz” diyerek altın fiyatları için ipucu verdi.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanıyor!
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı! Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı!
Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'dan ilk mesajMerkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan'dan ilk mesaj
Anahtar Kelimeler:
Altın
En Çok Okunan Haberler
Hem ons hem gram altın fiyatları için rakam verdiler

Hem ons hem gram altın fiyatları için rakam verdiler

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı!

Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı!

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanıyor!

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklanıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.