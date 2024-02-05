Ezber bozan tahmin! Hem ons hem gram altın fiyatları için rakam verdiler: Sürpriz gümüşten…

Dünyanın en büyük bankalarından İsviçreli UBS' den altın ve gümüş için tahmin geldi. Dev bankası altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesini beklediklerini duyurdu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2.200 DOLAR BEKLENTİSİ

Bankanın değerli metaller stratejisti Joni Teves, "Altının Fed'in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, zayıflayan bir dolarla birlikte geliyor" değerlendirmesini yaparken, ons altın fiyatları tahmininin 2024 yıl sonuna kadar 2.200 dolar seviyelerinde olduğunu dile getirdi. Teves, "Çok fazla makro belirsizliğin ve jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda yatırımcıların altına tahsisat yapmaya başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

“GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR”

Raporda, "Fed'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Altındaki bir hareketten daha iyi performans gösterme eğiliminde" değerlendirmesini de yapan Teves, "Beklentiler iyimser ve gümüş gerçekten, gerçekten parlama yolunda ilerliyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Teves, gümüşün altın kadar yaygın bir jeopolitik ve güvenlik sığınağı olmadığını, bunun da son birkaç yılda neden altından daha düşük performans gösterdiğini kısmen açıkladığını söyledi. "Gümüş, altının oldukça altında bir performans sergiliyor. Bu yüzden arayı kapatması gereken çok şey var ve bence bu hareket oldukça dramatik olabilir" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Ons altın haftanın ilk gününde 2032 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yurt içi tarafta ise gram altın fiyatı 2022 TL’den, çeyrek altın 3.518 TL’den, Cumhuriyet altını 14.208 TL’den ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 2022 TL’den değerleniyor.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Peki gram altın fiyatları ne olur? Düşecek mi yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan yükselişe dikkat çekerek, “Dolar 31 TL seviyelerine yaklaşırsa, gram altında 2100 TL seviyelerini de görebiliriz” diyerek altın fiyatları için ipucu verdi.







