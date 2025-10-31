FİNANS

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Dün akşam saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren TCMB kararına göre Papara'nın tüm faaliyet izinleri iptal edilmişti. Yaşanan olay sonrası birçok kullanıcı paralarının iadesi için endişe duyuyordu. Papara cephesinden ilk açıklama geldi. İşte detaylar!

Doğukan Akbayır

TCMB tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara "Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

"İVEDİLİKLE BAŞLATIYORUZ"

Faaliyet izni TCMB tarafından iptal edilen Papara'dan kullanıcı bakiyelerine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz."

