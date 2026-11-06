FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fabrikada zam oranı yüzde 40'a dayandı! Maaşlar 100 bin TL oldu

Gebze'deki CHINATOOL fabrikasında 200 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. İlk 6 ayda yüzde 40'a varan zam, sosyal haklarda yüzde 100 artış ve ek ödemelerle çalışanların aylık net kazancı 100 bin TL seviyesine ulaştı.

Fabrikada zam oranı yüzde 40'a dayandı! Maaşlar 100 bin TL oldu
Aleyna Türkmen

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren CHINATOOL fabrikasında çalışan işçiler için yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla tamamlanmasıyla 200 işçiyi kapsayan sözleşmede önemli kazanımlara imza atıldı.

Yeni anlaşma kapsamında çalışanların ücretlerine ilk 6 aylık dönem için yüzde 20 ile yüzde 40 arasında zam yapılması kararlaştırıldı. Ücret artışlarının yanı sıra sosyal haklar ve ikramiyelerde de iyileştirmeye gidildi.

Fabrikada zam oranı yüzde 40 a dayandı! Maaşlar 100 bin TL oldu 1

ÜCRETLERE YÜZDE 40'A KADAR ARTIŞ

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaşlarına ilk 6 ayda yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda zam uygulanacak. Anlaşmada yalnızca mevcut ücret artışlarıyla yetinilmedi. Sözleşmenin takip eden dönemlerinde toplam 6 puanlık refah payı verilmesi konusunda da taraflar uzlaşmaya vardı. Böylece ilerleyen dönemlerdeki ücret artışlarının refah payıyla desteklenmesi sağlandı.

Fabrikada zam oranı yüzde 40 a dayandı! Maaşlar 100 bin TL oldu 2

SOSYAL HAKLARDA İKİ KATLIK İYİLEŞTİRME

Sözleşmenin öne çıkan kazanımları arasında sosyal haklardaki artış da yer aldı. Yeni düzenlemeyle işçilerin sosyal haklarında ortalama yüzde 100 oranında iyileştirme yapılması kabul edildi.

Bununla birlikte çalışanlara 6 yevmiye tutarında vergi desteği sağlanacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla da işçilere 1 yevmiye tutarında ilave ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Fabrikada zam oranı yüzde 40 a dayandı! Maaşlar 100 bin TL oldu 3

AYLIK NET KAZANÇ 100 BİN TL SEVİYESİNE ÇIKTI

Maaş zamları, ikramiyeler ve sosyal haklarda yapılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde CHINATOOL fabrikasındaki işçilerin aylık net kazancı 100 bin TL seviyesine ulaştı. Böylece 200 çalışanı ilgilendiren yeni sözleşme, ücret ve yan haklar bakımından önemli kazanımlar getirdi.

Fabrikada zam oranı yüzde 40 a dayandı! Maaşlar 100 bin TL oldu 4

ÖNCEKİ SÖZLEŞME DÖNEMİNDE GREV YAŞANMIŞTI

Fabrikada bir önceki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aynı şekilde sonuçlanmamış, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık işçilerin grev kararı almasına neden olmuştu. Çalışanlar o dönemde 4 gün boyunca iş bırakmıştı.

Bu kez ise müzakere süreci farklı ilerledi. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren, herhangi bir grev ya da iş bırakma eylemi yaşanmadan anlaşmaya ulaştı ve yeni toplu iş sözleşmesini imzaladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, anlaşmayla birlikte fabrikada çalışan işçiler ücret, sosyal hak ve ek ödemeler bakımından önemli kazanımlar elde etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcular SunExpress'in uygulamasıyla sürdürülebilir yakıt kullanımına katkı sunabilecekYolcular SunExpress'in uygulamasıyla sürdürülebilir yakıt kullanımına katkı sunabilecek
Küresel gıda fiyatları ekimde zayıf talep nedeniyle gerilediKüresel gıda fiyatları ekimde zayıf talep nedeniyle geriledi

Anahtar Kelimeler:
Gebze Zam fabrika işçi maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, gözyaşlarını tutamadı

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Emeklilerle ilgili yeni çalışma! Bakan Şimşek duyurdu: Yaş ve prim öne çıkacak

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

Alman otomotiv devinden beklenmedik hamle! O modelin üretimi tamamen durdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.