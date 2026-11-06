Fabrikada zam oranı yüzde 40'a dayandı! Maaşlar 100 bin TL oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren CHINATOOL fabrikasında çalışan işçiler için yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla tamamlanmasıyla 200 işçiyi kapsayan sözleşmede önemli kazanımlara imza atıldı.

Yeni anlaşma kapsamında çalışanların ücretlerine ilk 6 aylık dönem için yüzde 20 ile yüzde 40 arasında zam yapılması kararlaştırıldı. Ücret artışlarının yanı sıra sosyal haklar ve ikramiyelerde de iyileştirmeye gidildi.

ÜCRETLERE YÜZDE 40'A KADAR ARTIŞ

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaşlarına ilk 6 ayda yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda zam uygulanacak. Anlaşmada yalnızca mevcut ücret artışlarıyla yetinilmedi. Sözleşmenin takip eden dönemlerinde toplam 6 puanlık refah payı verilmesi konusunda da taraflar uzlaşmaya vardı. Böylece ilerleyen dönemlerdeki ücret artışlarının refah payıyla desteklenmesi sağlandı.

SOSYAL HAKLARDA İKİ KATLIK İYİLEŞTİRME

Sözleşmenin öne çıkan kazanımları arasında sosyal haklardaki artış da yer aldı. Yeni düzenlemeyle işçilerin sosyal haklarında ortalama yüzde 100 oranında iyileştirme yapılması kabul edildi.

Bununla birlikte çalışanlara 6 yevmiye tutarında vergi desteği sağlanacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla da işçilere 1 yevmiye tutarında ilave ödeme yapılması kararlaştırıldı.

AYLIK NET KAZANÇ 100 BİN TL SEVİYESİNE ÇIKTI

Maaş zamları, ikramiyeler ve sosyal haklarda yapılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde CHINATOOL fabrikasındaki işçilerin aylık net kazancı 100 bin TL seviyesine ulaştı. Böylece 200 çalışanı ilgilendiren yeni sözleşme, ücret ve yan haklar bakımından önemli kazanımlar getirdi.

ÖNCEKİ SÖZLEŞME DÖNEMİNDE GREV YAŞANMIŞTI

Fabrikada bir önceki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aynı şekilde sonuçlanmamış, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık işçilerin grev kararı almasına neden olmuştu. Çalışanlar o dönemde 4 gün boyunca iş bırakmıştı.

Bu kez ise müzakere süreci farklı ilerledi. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren, herhangi bir grev ya da iş bırakma eylemi yaşanmadan anlaşmaya ulaştı ve yeni toplu iş sözleşmesini imzaladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, anlaşmayla birlikte fabrikada çalışan işçiler ücret, sosyal hak ve ek ödemeler bakımından önemli kazanımlar elde etti.