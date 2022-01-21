FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fabrikalarda kullanılan gaz yüzde 40 oranında kısıtlandı

Fabrikalarda kullanılan gaz yüzde 40 oranında kısıtlandı

21.01.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firmaların üretimde kullandığı doğal gaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu sabah 08.00 itibariyle yüzde 40 oranında kısıtlandı.

Fabrikalarda kullanılan gaz yüzde 40 oranında kısıtlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 1 Ocak itibariyle uygulamaya aldığı kademeli tarife ile OSB içerisinde üretim yapan firmalara ayrı bir ceza kesildiğine vurgu yapan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuru Başkanı Ali Bahar, “Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan firmalar yıllık 300 bin metreküp altında doğalgaz tüketmelerine rağmen, kendi tüketimleri üzerinden değil de OSB’nin yıllık toplam tüketimi üzerinden değerlendirileceği için ekstra bir zamma maruz kalacaklar. Bu ekstra zam, OSB sınırının 1 metre ilerisindeki başka bir fabrika için geçerli değildir. 1961 yılından bu yana sanayiyi planlamak, OSB’leri geliştirmek, OSB’lerimize daha fazla yatırımcı çekmek için çaba sarf ederken, OSB’deki firmaları dezavantajlı konuma getirip onları OSB dışına çıkmaya zorlamanın izahını yapamamaktayız. OSB’lerde üretim yapan sanayiciler ile dışında faaliyet gösteren firmalar arasında haksız rekabete neden olan bu uygulamanın, tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

YÜZDE 40 KISITLAMA

Günlük tüketimdeki yüzde 40 oranındaki doğal gaz kesintine uymayanlara müeyyideler uygulanacağını açıklayan Başkan Bahar, “Bir fabrikada neden doğal gaz tüketilir, üretmek için. Üretim planlaması kapsamında borçlanıp yatırım yapmış, sipariş alıp taahhüt vermiş, ihracat sözleşmesi imzalamış, yeni istihdam alanları oluşturmuş yüzlerce, binlerce firmanın üretimini durdurmak ya da azaltmak dışında başka bir çaresi kalmamıştır. Sanayide üretimin hiç olmadığı kadar arttığı, her geçen gün yeni ihracat rekorlarının kırıldığı böylesi parlak bir dönemde daha çok gaza basmamız gerekirken, Türk sanayicileri olarak gazı kısıp frene basmanın mantıklı bir izahını yapamamaktayız. Üretimin önüne konan tüm engellerin Türk milletinin bekası, refahı ve geleceği için ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
AK Parti'den önemli kripto para açıklaması! AK Parti'den önemli kripto para açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

MTV'de son 10 gün!

MTV'de son 10 gün!

Enflasyon hesaplamasında yeni dönem!

Enflasyon hesaplamasında yeni dönem!

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

Sert düşüş! 6 ayın en düşük seviyesinde

Sert düşüş! 6 ayın en düşük seviyesinde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.