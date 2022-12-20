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Fahiş fiyatı ifşa ettiler, işlerinden oldular: Kokmuş yumurtalar, bozulmuş etler… Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

20.12.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketteki ürünlere peş peşe gelen zamlardan vatandaşlar şikayetçi. Marketlerin yaptığı etiket oyunları hemen her gün ifşa olurken, eski market çalışanlarından ‘insan sağlığı bu kadar ucuz mu’ dedirtecek türden iddialar geldi. Hakarete uğradıklarını ve kendilerine mobing yapıldığını iddia eden eski market çalışanları, tehdit edilerek istifa ettiklerini belirttiler.

Fahiş fiyatı ifşa ettiler, işlerinden oldular: Kokmuş yumurtalar, bozulmuş etler… Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Kimi zamlanan etiketlerin fotoğrafını çektiği için kovuldu... Kimi bozuk ürünleri satmaya direndi, bambaşka bahanelerle işten çıkarıldı. Fahiş fiyatı ifşa ettikleri için işten kovulan market çalışanlarının iddiaları bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

Show Ana Haber’e konuşan eski market çalışanlarının sözleri hayrete düşürdü. Çalışanların hepsi bir bahane ile işten çıkarıldıklarını iddia etti. Aralarında şeker hastalığı olmamasına rağmen iş akdi feshedilen de var, kasap şarküteri çalışanı olmasına rağmen tuvalet temizletilmek zorunda bırakılan da.

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“ARTIK OLANLARA DAYANAMADIM”

Kasap, şarküteri reyonunda çalışan eski bir market çalışanı, “Kokmuş yumurtaların, bozulmuş etlerin reyona konulmasına karşı çıkıyordum. Diyorum ki ‘dondurma erimiş, bunu müşteriye satamam’. ‘Reyona koy’ diyorlar. Kafayı yedim. Artık olanlara dayanamayıp, kendim ihtar çekip çıktım” diye konuştu.

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ETİKETE GELEN ZAMMI FOTOĞRAFLADI, İŞİNDEN OLDU

Fiyat etiketlerine gelen zamları fotoğrafladığı için işten kovulan eski market çalışanı ise, “Şeker hastalığım vardır, iş akdimi şu tarihten itibaren iş akdimi feshediyorum’ diye yazın denildi. Ama şeker hastalığım yoktu. Sürekli zamlar geliyordu. ‘Bu fotoğrafı atan sen misin’ diye sordular. Bütün mağazalarda güvenlik kameralarına tek tek bakmışlar. Etiket çekerken beni görmüşler. ‘Güvenlik kamerasından tespit ettik, seni bulduk, resmi çeken sensin’ dediler” ifadelerini kullandı.

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YENİ UYGULAMALAR DEVREYE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Fiyat fırsatçılığı için ‘çok farklı uygulamalar’ getirileceğini belirten Erdoğan, ortaya konan ithamlara ilişkin Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini duyurmuştu.

Erdoğan’ın açıklaması sonrası denetimler daha da sıklaşırken, para cezasının yanında fırsatçılık yaptığı tespit edilen birçok zincir marketin kapısına mühür vurulmuştu.


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Fahiş fiyat

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