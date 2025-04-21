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Fahiş zamma mahkeme kararı! Bedeli 1 milyonu geçiyordu, 'Son sözü Yargıtay söyleyecek' Uğraşmak istemeyenler dikkat...

21.04.2025 11:39
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Vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine uyguladığı enflasyon rakamları üzerindeki zamlara karşı son 2 yılda yüzlerce öğrenci tarafından açılan davalardan birinde, emsal karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Hukuk Dairesi; talep edilen yüzde 100'ü aşan zamlı kayıt yenileme ücreti yerine yüzde 67,20 enflasyon oranında zam yapılmasına ilişkin yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, istinaf başvurusunu reddetti.

Fahiş zamma mahkeme kararı! Bedeli 1 milyonu geçiyordu, 'Son sözü Yargıtay söyleyecek' Uğraşmak istemeyenler dikkat...

İstanbul'da bir öğrencinin, öğrenim gördüğü vakıf üniversitesinin kayıt yenileme ücretine uyguladığı yüzde 100'ü aşkın zammın iptaline ilişkin Bakırköy 5'inci Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davada, üniversite haksız bulundu. Mahkeme, yüzde 67,20 enflasyon oranında zam yapılmasına karar verdi. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, üniversitenin istinaf başvurusunun reddine hükmetti.

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SON SÖZ YARGITAYDA

Öğrencinin Antalya Barosu'na kayıtlı avukatı Murat Bostan, "Vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine uyguladığı fahiş zamlara karşı yürüttüğümüz hukuki süreçte iki yılda farklı özel üniversitelere karşı yüzlerce öğrenci tarafından açılan dava dosyaları mevcut hale gelmiş durumda. Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci için yıllık 1 milyon 250 bin gibi kayıt ücreti isteyen üniversiteler var. Antalya'da da birçok öğrencinin dava dosyası şu aşamada istinaf mahkemesinde. Bu davalara bakan tüketici mahkemelerinde görevli bazı hakimler 'ret' kararı verdi, bazı hakimler ise enflasyon oranını aşan zamma yaptığımız itirazlarımızı haklı görerek davalarımızı kabul etti. Bu konuda son sözü istinaf mahkemesi söyleyecek diye beklerken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden ilk kez esasa ilişkin bir karar çıktı. Bu karar netice itibarıyla davamızın haklı olduğunu kabul ediyor. Ancak karar kesin değil, son sözü Yargıtay söyleyecek" dedi.

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FAHİŞ ZAMLAR DEVAM EDİYOR!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5'inci maddesinde 'haksız şart'tan bahsedildiğini kaydeden avukat Bostan, "Burada bizim bir özel üniversite öğrencisi müvekkil adına açtığımız davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, ilk kayıt esnasında tüketici konumunda olduğu belli olan öğrenciye karşı kayıt yenileme döneminde uygulanması gerekli zam oranının TÜFE üzerinde belirlenmesinin haksız şart olduğunu ve öğrencinin anayasal eğitimini kısıtlama ihtimali nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de anayasaya da aykırı olduğunu belirtmiştir. Vakıf üniversitelerinin en fazla güncel TÜFE 12 aylık ortalaması ile zam yapması gerektiği, dolayısıyla bunu aşan tutar yönünden öğrencinin borçlu olmaması gerektiği yönünde karar kurulmuştur. Vakıf üniversiteleri Yargıtay'dan karar beklendiği için fahiş zamlara devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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FAHİŞ FİYAT ÖDEMEMEK İÇİN...

Öğrencilerin kayıt yenileme öncesi fahiş fiyattan zarar görmemesi için yapılması gereken hukuki süreci anlatan Bostan, "Vakıf üniversitelerinde okuyan ve kayıt yenileme döneminde bu şekilde fahiş zam uygulandığını gören öğrenci arkadaşlar kayıtlarını yenilemeden tüketici mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı talep ederek, ücretin ödenmesinden önce elde edecekleri bu karar ile daha sonra iade süreci ile uğraşmak yerine baştan enflasyona göre kayıtlarını yenilemeleri mümkündür" dedi.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme üniversite Fahiş fiyat emsal karar
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