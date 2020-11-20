Uzmandan faiz sonrası dolar tahmini... Dolar kaç TL? 20 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Dün yapılan Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz artırımı kararı alındı ve dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.6 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.7 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki20 Kasım 2020 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 20 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 20 KASIM 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 20 Kasım Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,5594 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 7,5710 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,5478 lira olarak 20 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu. BUGÜN EURO VE STRELIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9753 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,9910 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 20 Kasım 2020 tarihinde 8,9597 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,0207 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.18 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,0473 lira, alış fiyatı 9,9942 ile başladı. FAİZ ARTINCA DOLAR FİYATLARI NE OLUR? Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, faiz artırımı kararı dolar ve altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ekleyerek şöyle konuştu; "Dolar kurunda, altının ve gümüş gram fiyatında geçen hafta sert geri çekilmeler gördük. Ben bu seviyelerde kademeli alımları tavsiye ettim. Şu anda altın 1880 dolar seviyesinde seyrediyor. 540 lira seviyesinen 80 lira gerileyen bir altın var karşımızda. 460 lira seviyesine kadar gerileyen bir altın gördük. 450 lira olsa ne olur. Ben fiyatlama konusunda bu seviyeler arasında çok büyük bir fark görünmüyor. Merkez Bankası piyasa beklendtisi en düşük 200 baz puan, en yüksek 600 baz puan. Yani en düşük 200 baz puan ve en fazla 600 baz puan bir faiz artışı yapılması normal kabul edilecek. Merkez Bankası faiz kararı öncesi bir toparlanma bekliyroum. Bu yatırımcıların riskten kaçmak için bir pozisyon, bir uyarı olabilir. 7.90 TL seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 400 baz puan üzeri bir faiz artışı kararı çıkarsa dolar kuru 6 liraya kadar düşer mi? YORUMUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ