Faiz artırımına piyasaların tepkisi... Uzmandan faiz artınca dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi tahmini!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıkladığı faiz artırımı kararı sonrası ne olacak araştırılıyor. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararının dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği araştırılıyor. Yapılan açıklamalarda uzmanların birçoğu faiz kararı artırımı yönünde beklentilerini paylaşmışlardı. ABD'li finans devi Goldman Sachs, Alman Deustsche Bank Merkez Bankası ve Reuters’ın 13 ekonomistinin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası faiz kararı artırımı yapılacak yönündeydi. Merkez Bankası faiz artırımı yapınca ne olur sorusu gündem olurken, yatırımcılar faiz artırımı dolar fiyatlarını düşürür mü artırır mı araştırmasına başladı. Öte yandan altın fiyatlarını da etkileyecek olan faiz kararı artırımı altın fiyatlarını düşürecek mi yükseltecek mi araştırılıyor. Buna ek olarak, uzmandan faiz artırılınca dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi açıklaması araştırmaları başladı. Piyasaları bankaların kredi faiz oranlarını da etkileyecek olan faiz artırımı ile piyasalarda ne olur sorusuna Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş yanıt verdi. İşte faiz artırımına piyasaların tepkisi...

FAİZ ARTARSA DOLAR NE OLUR? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz artırımı alınan toplantının sonrasında vatandaşlar, faiz artarsa dolar ne olur sorularına yanıt ararken, altın yatırımcıları da faiz artarsa altın ne olur sorularına yanıt arıyor. Yatırımcılar son günlerde sürekli düşen dolar karşısında, faiz artırımı yapıldığında altına olan etkisinin nasıl olacağını değerlendiremiyor. Peki altın faiz artırımının etkisinde kalır mı? Yatırım Kredi tarafından yayımlanan makalede konu ile ilgili, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. ... Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." denildi. FAİZ ARTARSA ALTIN FİYATLARI NE OLUR? Merkez Bankası faiz artarsa altın ve gümüş fiyatları ne olur sorusuna Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında şunları söyledi; "Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından yaptığı açıklamalarda "ben faizleri arttıracam" mesajı gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan grup toplantısında acı reçete açıklaması ile Merkez Bankası başkanının yapmış olduğu faiz artışı vurgusunu teyit etti. Yani piyasalara her türlü faiz artışı sinyali verildi. Bu saatten sonra Merkez Bankası faiz artırımı yapmaz, faiz indirirse Türk ekonomisi sarsılır. Zaten kesinlikle böyle bir ihtimal yok. Merkez Bankası faiz indirimi yapmayacak. Eğer böyle bir şey olursa dolar kuru uçar." dedi.