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Faiz artırımına piyasaların tepkisi... Uzmandan faiz artınca dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi tahmini!

DOVİZ HABERLERİ  | 20.11.2020 08:22 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artırma kararı alınınca ne olacak araştırmaları başladı. Faiz artırımı kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler sorusu gündem oldu. Uzmanlardan faiz kararı beklentisi açıklamaları gelmeye başladı. Peki faiz artırımı ile dolar düşer mi yükselir mi? Faiz artarsa altın düşer mi? İşte uzman yorumları ve beklentileri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıkladığı faiz artırımı kararı sonrası ne olacak araştırılıyor. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararının dolar ve altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği araştırılıyor. Yapılan açıklamalarda uzmanların birçoğu faiz kararı artırımı yönünde beklentilerini paylaşmışlardı. ABD'li finans devi Goldman Sachs, Alman Deustsche Bank Merkez Bankası ve Reuters’ın 13 ekonomistinin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası faiz kararı artırımı yapılacak yönündeydi. Merkez Bankası faiz artırımı yapınca ne olur sorusu gündem olurken, yatırımcılar faiz artırımı dolar fiyatlarını düşürür mü artırır mı araştırmasına başladı. Öte yandan altın fiyatlarını da etkileyecek olan faiz kararı artırımı altın fiyatlarını düşürecek mi yükseltecek mi araştırılıyor. Buna ek olarak, uzmandan faiz artırılınca dolar ve altın fiyatları yükselir mi düşer mi açıklaması araştırmaları başladı. Piyasaları bankaların kredi faiz oranlarını da etkileyecek olan faiz artırımı ile piyasalarda ne olur sorusuna Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş yanıt verdi. İşte faiz artırımına piyasaların tepkisi...

FAİZ ARTARSA DOLAR NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz artırımı alınan toplantının sonrasında vatandaşlar, faiz artarsa dolar ne olur sorularına yanıt ararken, altın yatırımcıları da faiz artarsa altın ne olur sorularına yanıt arıyor. Yatırımcılar son günlerde sürekli düşen dolar karşısında, faiz artırımı yapıldığında altına olan etkisinin nasıl olacağını değerlendiremiyor. Peki altın faiz artırımının etkisinde kalır mı?

Yatırım Kredi tarafından yayımlanan makalede konu ile ilgili, "Dolar/TL kuru artarsa gram altın veya çeyrek altın fiyatı yine yükselir. FED faizi de, politika faizi de Dolar/TL kurunu etkiler. Bu açıdan FED faizi inerse dolar/TL kuru gevşer ama Ons fiyatları yükselir. ... Eğer piyasalarda ikisinin etkisi aynı ise gram altın fiyatları değişmez." denildi.

FAİZ ARTARSA ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz artarsa altın ve gümüş fiyatları ne olur sorusuna Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş açıklamasında şunları söyledi; "Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından yaptığı açıklamalarda "ben faizleri arttıracam" mesajı gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan grup toplantısında acı reçete açıklaması ile Merkez Bankası başkanının yapmış olduğu faiz artışı vurgusunu teyit etti. Yani piyasalara her türlü faiz artışı sinyali verildi. Bu saatten sonra Merkez Bankası faiz artırımı yapmaz, faiz indirirse Türk ekonomisi sarsılır. Zaten kesinlikle böyle bir ihtimal yok. Merkez Bankası faiz indirimi yapmayacak. Eğer böyle bir şey olursa dolar kuru uçar." dedi.

FAİZ ARTIŞI KARARI ALTIN FİYATLARI VE DOLAR KURU NASIL ETKİLENECEK?

Memiş açıklamasına faiz artırımı kararı olursa dolar ve altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ekleyerek şöyle devam etti; "Dolar kurunda, altının ve gümüş gram fiyatında geçen hafta sert geri çekilmeler gördük. Ben bu seviyelerde kademeli alımları tavsiye ettim. Şu anda altın 1880 dolar seviyesinde seyrediyor. 540 lira seviyesinen 80 lira gerileyen bir altın var karşımızda. 460 lira seviyesine kadar gerileyen bir altın gördük. 450 lira olsa ne olur. Ben fiyatlama konusunda bu seviyeler arasında çok büyük bir fark görünmüyor. Merkez Bankası piyasa beklendtisi en düşük 200 baz puan, en yüksek 600 baz puan. Yani en düşük 200 baz puan ve en fazla 600 baz puan bir faiz artışı yapılması normal kabul edilecek. Merkez Bankası faiz kararı öncesi bir toparlanma bekliyroum. Bu yatırımcıların riskten kaçmak için bir pozisyon, bir uyarı olabilir. 7.90 TL seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 400 baz puan üzeri bir faiz artışı kararı çıkarsa dolar kuru 6 liraya kadar düşer mi?

FAİZ ARTARSA DOLAR DÜŞER Mİ?

Düşer ama ben bu düşüşü kademeli olarak yaşanacaktır diye düşünüyorum. Diğer yandan gram altında da böyle bir karar sonrasında gevşeme yaşanabilir. 500 - 600 baz puan faiz artışı çıktığı anda 450 liranın altı görülebilir. Kurlarda da sert bir düşüş yaşanabilir. Ben 200 - 300 baz puanlık bir faiz artışı bekliyorum ve bunun da piyasalar tarafından önceden fiyatlandığını düşünüyorum. Geçen hafta yaşanan geri çekilmeler iyi bir alım fırsatı sunmuştu. Ben de bunu kademeli olarak alım fırsatı olarak değerlendirdim ve kademeli alım yaptım. Ben alım yönündeki pozisyonlarımı kapatıyorum diyenler olabilir. Gümüş geçen hafta 5,80 TL seviyesine kadar yaşanan bir geri çekilme yaşanmıştı. Ancak bu hafta yeniden yükselişe geçti. Kaçan balık her zaman büyük olacağı için arkasında ağlamaya gerek yok. Piyasada her zaman herkesin çok kazanmasını isterim ama ne yazık ki öyle bir piyasa yok. 80 liralık gram altın fiyatındaki düşüşü değerlendiremeyen kişiler ne yazık ki üzülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIMI TAHMİNLERİNİ PAYLAŞMIŞLARDI

Faiz artarsa dolar ne olur araştırması birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Birçok uzman Merkez Bankası'nın faiz kararının artırılacağı yönünde açıklama yapmıştı. Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı piyasalarda nasıl karşılanacak merakla beklenirken, Merkez Bankası faizi ne kadar artırır sorusuna uzmanlardan ve yatırımcılardan yorum gelmişti. Aralarında ABD'li finans devi Goldman Sachs, Alman Deustsche Bank Merkez Bankası ve Reuters’ın 13 ekonomistinin de bulunduğu Merkez Bankası faiz kararı beklentisi şöyle oldu;

*ABD'li finans devi Goldman Sachs da Merkez Bankası'ndan 475 baz puana varan bir faiz artırımı beklediğini bildirdi.

*Alman Deustsche Bank Merkez Bankası Kasım PPK toplantısından en az 475 baz puan faiz artırımı beklenildiği görüşünde.

*AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

*Reuters’ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ise beklentiler politika faizinin 400 baz puan artışla yüzde 14.25’e ve 575 baz puan artışla yüzde 16’ya yükselmesi arasında yer aldı.

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