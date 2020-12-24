Faiz artırımı sonrası analistlerin dolar ve altın tahminleri... Faiz artırımı sonrası dolar düşecek mi? Gram altın 500 TL olacak mı?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında altın ve dolar fiyatlarına ilişkin uzmanların değerlendirmeleri devam ediyor. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından düşerek 7.57 civarinda fiyat belirlerken, gram altın fiyatları ise 457 lira oldu. Bu süreçte altın ve dolar fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, dolar düşmeye devam edecek mi merak ediyor. Öte yandan ABD'de teşvik kaynaklarına yönelik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Analistler, yaptıkları yorumda ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesini yorumlayarak dolar fiyatlarının düşmesinin altının ons fiyatını desteklediği yorumunda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte analistlerden dolar ve altın yorumları... "ALTIN KAZANÇLARINI ARTIRABİLİR" TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında dolar/TL düşerken yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceğini araştırmaya başladı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yaptığı açıklamada, Brexit'in doların zayıflamasına zemin hazırlarken altın fiyatlarının destek aldığını söyleyerek, ABD'deki mali teşvik paketi sorunu ortadan kalkar ve çözülürse altın yatırımcılarının kazançlı olabileceğini ifade etti. Moya yatırımcıların Georgia’daki Senato seçimlerini izleyerek yakından takip ettiklerini açıklayarak, mavi dalga şansının olduğunu vurguladı. Mavi dalga senaryosu gelirse eğer, altın fiyatları için "mucizeler" olabileceğini vurguladı. Peki altın fiyatları 2021 yılında ne olacak?

"BREXIT ONS ALTINI DESTEKLEYEBİLİR" Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ açıklamasında Brexit anlaşma haberlerinin ons altını desteklediğini belirterek, yükselişin gerçekleşmesi için güçlenmesi gerektiğini belirtti. Karadağ açıklamasında," İngiltere ve AB arasında uzun zamandır süren müzakereler sonucu, en son gelen habere göre, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, 2016 yılında referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılığı resmi olarak gerçekleşmiş olacak. İlerleyen günlerde, bu konu hakkındaki detaylar önemli olabilir." dedi. ABD'de teşvik paketi tartışmaları devam ederken, noel tatili nedeniyle görüşmelerin hemen sonuçlanmayabileceğini vurgulayan Karadağ, İngiltere'deki aşı gelişmelerine değinerek, " Aşılamanın başlaması aslında mutasyon nedeniyle oluşabilecek panik havasının önüne geçmiş oldu. Yine ilerleyen günler için virüsün seyri önemli. Bugün Noel nedeniyle ABD'de piyasalar yarım gün açık olacak. İşlem hacmi zayıf olabilir."dedi.