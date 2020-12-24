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Faiz artırımı sonrası analistlerin dolar ve altın tahminleri... Faiz artırımı sonrası dolar düşecek mi? Gram altın 500 TL olacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2020 15:57 | Son Güncelleme

Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıklayarak, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Açıklamanın ardından dolar/TL ve altın fiyatlarında hareketlenmeler oldu. Dolar/TL fiyatları düşerek 7.57 civarlarında yer belirliyor. Kararına ardından altın ve dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor? Analist Edward Moya ve Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'ın altın yorumları haberimizde.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında altın ve dolar fiyatlarına ilişkin uzmanların değerlendirmeleri devam ediyor. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından düşerek 7.57 civarinda fiyat belirlerken, gram altın fiyatları ise 457 lira oldu. Bu süreçte altın ve dolar fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar, dolar düşmeye devam edecek mi merak ediyor. Öte yandan ABD'de teşvik kaynaklarına yönelik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Analistler, yaptıkları yorumda ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesini yorumlayarak dolar fiyatlarının düşmesinin altının ons fiyatını desteklediği yorumunda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte analistlerden dolar ve altın yorumları...

"ALTIN KAZANÇLARINI ARTIRABİLİR"

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında dolar/TL düşerken yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceğini araştırmaya başladı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yaptığı açıklamada, Brexit'in doların zayıflamasına zemin hazırlarken altın fiyatlarının destek aldığını söyleyerek, ABD'deki mali teşvik paketi sorunu ortadan kalkar ve çözülürse altın yatırımcılarının kazançlı olabileceğini ifade etti. Moya yatırımcıların Georgia’daki Senato seçimlerini izleyerek yakından takip ettiklerini açıklayarak, mavi dalga şansının olduğunu vurguladı. Mavi dalga senaryosu gelirse eğer, altın fiyatları için "mucizeler" olabileceğini vurguladı. Peki altın fiyatları 2021 yılında ne olacak?

"BREXIT ONS ALTINI DESTEKLEYEBİLİR"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ açıklamasında Brexit anlaşma haberlerinin ons altını desteklediğini belirterek, yükselişin gerçekleşmesi için güçlenmesi gerektiğini belirtti. Karadağ açıklamasında," İngiltere ve AB arasında uzun zamandır süren müzakereler sonucu, en son gelen habere göre, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, 2016 yılında referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılığı resmi olarak gerçekleşmiş olacak. İlerleyen günlerde, bu konu hakkındaki detaylar önemli olabilir." dedi.

ABD'de teşvik paketi tartışmaları devam ederken, noel tatili nedeniyle görüşmelerin hemen sonuçlanmayabileceğini vurgulayan Karadağ, İngiltere'deki aşı gelişmelerine değinerek, " Aşılamanın başlaması aslında mutasyon nedeniyle oluşabilecek panik havasının önüne geçmiş oldu. Yine ilerleyen günler için virüsün seyri önemli. Bugün Noel nedeniyle ABD'de piyasalar yarım gün açık olacak. İşlem hacmi zayıf olabilir."dedi.

"GRAM ALTIN YATIRIMCILARI MEVCUT POZİSYONLARINDA BİR SÜRE DAHA KALABİLİR"

Gram altın yatırımcılarına uyarıda bulunan Karadağ açıklamasında, gram altına yatırım yapan ve gram altın fiyatları ne olacak araştıran vatandaşlara mevcut pozisyonlarında bir süre daha kalma ihtimallerinin olduğunu belirtti. Karadağ ons altın fiyatlarının 1884 – 1897 dolar ve 1915 dolar önemli direnç noktalarının olduğunu belirtti. Karadağ açıklamasına şöyle devam etti;" Geri çekilmelerde, 1859 – 1847 dolar ve 1834 dolar destek noktaları olarak görülüyor. Gram altın yatırımcı mevcut pozisyonlarını bir süre daha korumaya devam edebilirler. Altın 460 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Gram altında olası 460 TL’nin altına doğru sarkmalarda ise uzun pozisyonların arttırabileceğini düşünebiliriz. Yine de piyasa dinamikler sürekli değişiyor, stratejilerde dikkatli olunmalı."

FAİZ ARTIRIMI SONRASI DOLAR FİYATLARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün Aralık ayı politika toplantısını gerçekleştirdikten sonra yapılan açıklamada, 200 baz puanlık faiz artırımı kararı alındığı belirtildi. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 17'ye yükseldi. Bu süreçte yatırımcılar Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar düşer mi sorusuna cevap arıyor. İstanbul serbest piyasada güne dolar 7,6450 liradan, Avro 9,3400 liradan güne başlamıştı. Faiz artırımı sonrası 7,57 liradan, Euro ise 9,22 lira civarlarında işlem görüyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel dolar grafiği paylaşımı yaparak dolar/TL için önemli direnç noktasını paylaştı. İşte Baştürk'ün güncel dolar grafiği ve yorumu...

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün açıklaması:

"Bu ülke için yüksek kur mu yoksa yüksek faiz mi daha tehlikeli derseniz %100 yüksek kur derim. İlk amaç kuru düşürmek olmalı. Kur düşünce enflasyon da baskılanır. Fakat başka yerlerden patlak vermemek lazım. O zaman başa sarıyoruz.Dolar kuruna geniş açıdan bakalım. Faiz geçti. Artık teknik bakma zamanı. 7.50 çok kritik. 7.50 kırılırsa TL'de güçlenme devam eder. Sonrasında 7.30'lar kadar düşüş potansiyeli görebiliriz." dedi.

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