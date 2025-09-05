FİNANS

Faiz, enflasyon hedef... Başkan Karahan'dan kira ve eğitim açıklaması 'Olağanüstü gelişme olmadıkça...'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Karahan, kira ve eğitim enflasyonundaki iyileşmenin beklenenden zayıf olduğunu kaydetti. Ayrıca, ara hedefler için de konuşan Karahan, "Mevcut ve yakın dönemdeki para politikası sıkılık düzeyinin ayarlanmasında ara hedefler referans olacak” şeklinde konuştu.

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da gerçekleştirdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede faiz, enflasyon ve ülke gündemine dair konuştu.

Başkan Karahan, Ağustos ayı enflasyon ve ikinci çeyrek büyüme verilerinin kırılımının, fiyat artışlarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Karahan, şu ifadeleri kullandı:
"Manşet büyüme oranı beklentilerin üzerinde olsa da GSYİH verilerinin bileşenlerine yakından baktığımızda talep koşullarının dezenflasyona destek vermeye devam ettiğini görüyoruz"

Karahan, özel tüketim büyümesinin iki çeyrek üst üste negatif geldiğini sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra yıllık enflasyon yüzde 33'e gerilesede beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti. Karahan enflasyondaki ana eğilimin temel göstergelerinin “daha sağlıklı bir değerlendirme” sunduğunu söyledi.

KİRA VE EĞİTİM ENFLASYONU

TCMB Başkanı, “Bu göstergelerdeki gerileme eğiliminin Ağustos ayında da devam ettiğini görüyoruz. Tahmin performansı daha iyi olan medyan enflasyon yüzde 1,8’e kadar geriledi. Bu da yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 24’e karşılık geliyor” ifadesini kullandı.

Yine de Karahan, kira ve eğitim enflasyonundaki iyileşmenin beklenenden zayıf olduğunu ve bunların beklentiler üzerindeki etkilerini de önemsediklerinin altını çizdi.

FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Mart ayında yaşanan piyasa dalgalanması sonrasında Merkez Bankası faiz indirme sürecine ara vermiş ve Temmuz'da bu süreci tekrar başlatmıştı. Piyasa beklentilerinde ise faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar kademeli olarak devam edeceği yönünde oldu.
Yurt içindeki siyasi gelişmelerin merkez bankasının enflasyon görünümüne dair bir risk oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda Karahan, “Ekonomi dışı faktörlerin de finansal piyasalara yansıması olabiliyor. Bu gelişmelerin enflasyon görünümüne olan etkilerine reaksiyon veriyoruz” dedi.

Karahan, “Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar, rezerv, cari denge, dolarizasyon gibi makro finansal açıdan önemli olan alanlarda elde ettiğimiz kazanımları korumak istiyoruz“ ifadelerini kullandı.
ENFLASYON HEDEFİ DEĞİŞECEK Mİ?

TCMB geçen ay enflasyon raporu toplantısında üç ayda bir revize ettiği enflasyon tahminlerini, enflasyon hedefi ile ayrıştırma kararı aldı. Daha önce sadece yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklayan ve yıl ilerledikçe bu tahminleri revize eden banka, artık enflasyon hedefini de ayrı paylaşacak.

Karahan, şu anda bu yıl sonu için yüzde 24 ve gelecek yıl sonu için yüzde 16 seviyesinde olan ara enflasyon hedefinin olağanüstü bir gelişme olmadığı müddetçe değiştirmeyeceklerini belirtti. Karahan, “Bu sayede, mevcut ve yakın dönemdeki para politikası sıkılık düzeyinin ayarlanmasında ara hedefler referans olacak” dedi.

Ara hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek, para politikası etki alanı ve kontrol ufku içerisinde gelişmeler olması durumunda, sıkılığı ayarlayarak enflasyonun ara hedeflere yakınsamasını sağlayacaklarını belirten Karahan, “Buna rağmen, parasal aktarım belli bir süre aldığı için kısa vadede tahminler ara hedeflerden ayrışabilir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
