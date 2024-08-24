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Faiz indirimleri kapıda! Fed Başkanı sinyali çaktı, Merkez Bankaları'ndan yeşil ışık geldi... 2022'de başlayan dönem sona eriyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.08.2024 13:54
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Piyasalar aylardır 'Faiz indirimi olacak mı?' sorusuna yanıt ararken, Fed Başkanı Jerome Powell'dan düşüş sinyali geldi. Dünyanın en büyük merkez bankalarının yetkilileri de faiz indirimine 'yeşil ışık' yakarken, 2022 yılından itibaren dünya genelinde uygulanan 'yüksek faiz' döneminin yavaş yavaş kapanması bekleniyor. Uzmanlar, Powell'ın söz konusu mesajları için "'sonun başlangıcı' için ilk adım atıldı" yorumlarında bulunuyor.

Faiz indirimi konusunda beklenen haber geldi. 2022'de 'yüksek enflasyonla mücadele' adı altında başlayan sıkılaştırma sürecinde alınan kararlarla başlayan ve halen devam eden yüksek faiz dönemi için 'bitiş' sinyali verildi. Dünyanın üç büyük merkez bankasının yetkilileri, önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürme yolunda kararlı bir şekilde ilerlediklerini açıkladı.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Fed Temmuz 2023’ten beri faizleri 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutuyor. Eylül ayında ise bankanın ilk faiz indirimlerine başlanacağı düşünülüyor.

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FED BAŞKANI POWELL'DAN İNDİRİM SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'da tüm dünyadaki Merkez Bankası yetkililerinin ve ekonomistlerin katıldığı yıllık bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Politikanın ayarlanması için zaman geldi" diyerek eylül ayında olası faiz indirimini işaret etti.

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AVRUPA'DAN YEŞİL IŞIK

Sözcü'de yer alan habere göre; Powell'ın faiz indirimi çıkışına Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin birkaç üyesi de katıldı.

Finlandiya'dan Olli Rehn, Letonya'dan Martins Kazaks, Hırvatistan'dan Boris Vujcic ve Portekiz'den Mario Centeno, haziran ayında ECB'nin yaptığı faiz indiriminin ardından önümüzdeki ay yeni bir indirimi destekleyeceklerini belirtti.

ECB haziran ayında gösterge faizlerinde 25 baz puanlık indirimine gitmiş, temmuz ayında ise mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakmıştı.

İNGİLTERE'DEN İNDİRİMLERE DEVAM MESAJI

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kalıcı enflasyon risklerinin azaldığını söyleyerek daha fazla faiz indirimine açık olduğunun sinyalini verdi.

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) da bu ayın başlarında politika faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 5'e indirmiş ve bu pandeminin başlangıcından bu yana yapılan ilk indirim olmuştu.

Öte yandan Kanada, Yeni Zelanda ve Çin merkez bankaları da gevşemeye giden bankalar arasında yer alıyor. Bunun en büyük istisnası ise yetkililerin 17 yıl sonra ilk sıkılaştırma döngüsünü başlattığı Japonya.

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz Merkez Bankası
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