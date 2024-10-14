Faiz kararı öncesi TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan sıkı para politikası vurgusu... "Enflasyonu kontrol altına almak için"

TCMB perşembe günü Para Politikası Kurulu sonrası politika faiz kararını açıklayacak. Beklentilerin faizin sabit kalacağı yönündeyken gözler iç piyasada yaşanacak olan hareketlilikte olacak.

İngiliz dergisi The Economist'te yayınlanan "Türkiye'nin enflasyonla olan uzun zorlu mücadelesi" makalesinde değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, sıkı para politikasına devam edileceğinin vurgusunu yaptı.

Dergide yayımlanan yazıda para politikası ve hükümet harcamaları arasında yaşanan dengesizliğe dikkat çekerek 3 yıl sonra ilk defa enflasyonun politika faizinin altında gerçekleştiğini aktardı.

BEKLENENDEN YÜKSEK GELDİ!

Faiz indirimi için Kasım ayının işaret edildiğini aktaran dergi, Eylül ayında enflasyonun beklenenden yüksek gelmesinden dolayı gevşemenin biraz daha geciktirilebileceği de ifade edildi.

The Economist, ekonomi yöneticilerin yabancı yatırımcının güvenini kazanmaya başladığını belirtti ve vatandaşların bu konu ile ilgili çok da iyimser olmadığının altını çizdi. Vatandaşın konuya iyimser bakmamasından kaynaklı olarak enflasyonun üzerinden bir baskının oluştuğunu da ayrıca yazısında söyledi.

Yüksek mevduat faizi ile TL mevduatın payının arttığına da dikkati çeken dergi, güçlü Türk lirasının ise ihracatçılar tarafından hoş karşılanmadığını belirtti.

ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN"

Akçay, "Rekabet avantajı elde etmek için zayıf TL çıkmaz bir yol. Enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkı tutuyoruz, bu da TL'de reel olarak daha fazla değerlenmeye yol açabilir" şeklinde konuştu.

Akçay TL'deki reel değerlenmenin hedefleri değil uyguladıkları politikanın bir sonucu olduğunu da kaydetti.