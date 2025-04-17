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Faiz kararının ardından dev bankanın ekonomistinden ilk değerlendirme: 'Olumlu buluyoruz'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.04.2025 16:30
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Merkez Bankası politika faizini 350 baz puan yükselterek yüzde 46'ya yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ekonomi dünyasından açıklamalar da gelmeye başladı. Alman devi Deutsche Bank'ın Türk ekonomisti Yiğit Onay Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Faiz kararının ardından dev bankanın ekonomistinden ilk değerlendirme: 'Olumlu buluyoruz'

Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. TCMB, bazı beklentileri karşılayarak politika faizini yüzde 46'ya yükseltti. Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası Alman Bankası Deutsche Bank'ın Türk ekonomisti Yiğit Onal CNBC-e'ye açıklamalarda bulundu.

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Onal, Merkez Bankası'nın sürpriz kararına ilişkin, şu sözler sarf etti:

"Merkez Bankası’nın beklentileri yönetmek adına ön aldığını, şahin bir yaklaşımla politika faizini aslında efektif fonlama oranı olan yüzde 46’ya getirdiğini görüyoruz. MB döviz kurundaki şok sonrası gerçekleştirdiği, geçici olarak nitelendirdiği sıkılaşma adımını kalıcı hale getirmiş oldu"

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"SIKILAŞMA ADIMI KALICI HALE GELDİ"

Merkez Bankası'nın şahin politika izlediğini ifade eden Onay, bunun da ötesine geçebileceğini belirterek şunları aktardı:

“Merkez Bankası’nın beklentileri yönetmek adına ön aldığını, şahin bir yaklaşımla politika faizini aslında efektif fonlama oranı olan yüzde 46’ya getirdiğini görüyoruz. Ama bunun da ötesinde daha şahin sayılabilecek bir adım olarak da asimetrik faiz koridorunu devam ettirdiğini ve üst bandın 300 baz puan üzerinde kaldığını görüyoruz. Bu da yüzde 49’a denk geliyor. MB döviz kurundaki şok sonrası gerçekleştirdiği, geçici olarak nitelendirdiği sıkılaşma adımını kalıcı hale getirmiş oldu"

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Kararın satır aralarını okuyan Onay, alınan kararın ardınadn rezerv baskının olduğunu vurgulayarak, bunun para politikası metnine de yansıdığını söyledi ve, "Bunda rezerv tarafındaki devam eden baskıların ön plana çıktığını görüyoruz. Politika metnindeki satır araları da bize bunu ima ediyor” dedi.

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Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda dikkatli ama endişe duymadan ilerlediğini gözlemlediğini ifade eden Onay, şunları söyledi:

"MB aslında enflasyonda bir baskı bekliyor ama çok fazla endişeli olmadığını çıkarabiliyoruz. Hizmet enflasyonunun görece ılımlı seyredeceğini, bir miktar temel mal enflasyonunda yükseliş beklediğini bize ifade ediyor"

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MERKEZ BANKASI'NIN KARARI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

Kur tarafındaki kırılganlığa da dikkat çeken Onay, “Ama oradaki ana endişe rezerv gelişmeleri ve döviz kurundaki olumsuza dönen beklentiler. Bu anlamda beklentileri yönetebilmek adına olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Deutsche Bank Merkez Bankası Faiz kararı
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