Faiz nedir, nasıl işler?

Ekonomi alanında faiz kelimesi iki farklı anlamda kullanılan bir ifadedir. İlk anlamında faiz, bir borç anlaşmasının satılması sonucunda elde edilen gelir oranı olarak tanımlanır. Diğer anlamında ise faiz üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranı şeklinde ifade edilir. İki anlam iktisadi bakımdan birbirlerinden çok farklı olmamakla birlikte iktisat uzmanları iki durumu da faiz olarak adlandırmaktadırlar.
Hem günlük hayatta hem de ekonomi biliminde çok sık kullanılan faiz kelimesi sadece finans şirketleri ve bankacılık için değil, bireysel finans için de son derece önemli bir ifadedir. Faiz, iyi ya da kötü sonuçlara yol açarak yatırım kararlarını büyük oranda etkileyebilmektedir.
Temel olarak faiz bir sermayenin karşılığında alınan bedel şeklinde tanımlanmaktadır. Genelde yüzdelik bir oran ile ifade edilir ve finansal işlemlerde ortaya çıkar. Ekonomik işleyişin temelinde yer alan faiz bir kaynağın geçici olarak bir başkasına devredilmesi halinde talep edilen maliyettir.
Faiz oranı reel ve nominal olmak üzere iyi ayrı grupta değerlendirilir. Reel faiz oranı enflasyona göre düzenlenmiş olan faiz oranıdır. Nominal faiz oranı ise bankalar gibi kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Bunlar dışında başka faiz türleri de bulunmaktadır. Bu türler şunlardır:
Bir başka faiz türü de repo faizidir. Repo faizi finans piyasalarında likitide yönetimi ile kısa vadeli fonlama gereksinimleri için çok sık başvurulan bir araçtır. Temel olarak bir tarafın belli süre için bir menkul değeri diğer tarafa satması süreci içinde menkul değerin belirlenmiş bir fiyat üzerinden geri almayı taahhüt ettiği bir anlaşmadır.
Mevduat faizi özel ve tüzel kişiler tarafından birikimlerini bankadaki vadeli hesaplara belli bir süre için yatırılması sonucunda elde edilen getiri miktarıdır. Bankaların mevduat faizi hesaplama araçları kullanılarak birikimlerin potansiyel getirilerini hesaplayabilmek mümkündür. Faiz tutarı belli bir formüle göre hesaplanmaktadır. Formül şu şekildedir:
Bu formüle göre vade, eğer faiz aylık olarak hesaplanıyorsa ay, yıllık hesaplanıyorsa yıl olarak alınır. Örnek olarak yıllık basit faiz oranı %5 ise ve alınan kredi miktarı 1000 TL ise kredinin tüm süresi boyunca toplamda ödenecek faiz tutarı 50 TL olacaktır.