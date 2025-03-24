Faiz yeniden zirve yaptı! Bankada parası olanlar dikkat! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

Dolar, Euro ve altın fiyatlarındaki yükselişin ardından Merkez Bankası’nın aldığı önlemler ve bankanın nisan ayında faiz indirimini pas geçeceğine yönelik beklentiler, mevduat faizlerini hareketlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı önlemler ve nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimini pas geçeceğine yönelik beklenti bankacılık sektöründe mevduat faizlerini hareketlendirdi. Özellikle en kısa 32 gün vadeli mevduatta yüksek hacimli yatırımlara mevduat faizi yüzde 45-47 arasında değişiyor.

MEVDUAT FAİZİ YENİDEN YÜZDE 45’E ÇIKTI

Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda yüzde 42,5, 50 bin lira altına ise yüzde 29 seviyelerinde mevduat faizi öneriliyordu. Dün ise bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre 50 bin lira üzeri mevduatlara 32 gün vadede mevduat faizi yüzde 44,5’e, daha yüksek hacimli mevduatta ise yüzde 45’e çıktı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; 46 ve 92 gün vadede mevduat faizi çoğu bankada değişmedi, yüzde 41-42,5 arasında kaldı. En kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz bu dönemde dövize yönelmesi muhtemel tasarrufun TL’de kalmasına yaraması bekleniyor.

STOPAJ ORANLARINDA İNDİRİM DE GÜNDEMDE

Öte yandan Bloomberg’in haberine göre en son şubat ayında yükseltilen TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki stopaj oranlarına indirim gündemde. 1 Şubat'tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10'dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmişti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır