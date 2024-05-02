Faizler uçuşa geçmişti ama TL mevduat ve fonda kazanç hesabı değişti! Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi!

Merkez Bankası'nın TL mevduatı destekleyen adımının ardından bankalarda faiz oranı yüzde 60'a dayandı. Faiz oranlarının yükselmesiyle kazançlar artarken Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kazanç hesapları değişti. TL mevduata uygulanan stopaj (vergi kesintisi) oranları yükseltildi.

STOPAJ YÜKSELDİ

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e, 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e çıktı. Türk Lirası yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı da yüzde 7.5 olarak belirlendi. 1 Mayıs 2024 itibarıyla 31 Temmuz 2024’e kadar açılacak vadeli TL mevduatlardan elde edilen kazançlara yeni oran uygulanacak. Ayrıca vadesi 1 Mayıs’tan sonra dolan ve yenilenen hesaplarda da yeni oranlar geçerli olacak.

31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ

1 Mayıs öncesi açılan hesaplarda eski oranlar uygulanacak. Vade 32 günse, vade bitiminde vade tekrar ederse o tekrar eden vade sonunda elde edilecek kazançta yeni orana göre stopaj kesilecek.

DAHA ÖNCE AÇILAN HESAPLARDA UYGULANACAK MI?

1 Mayıs’tan önce açılan hesabın vadesi 1 yıl dahi olsa, o vade bitiminde eski oranlar uygulanacak.

KAZANÇLAR DA DEĞİŞTİ

Posta'da yer alan habere göre, örneğin; 100 bin liralık mevduat yüzde 55 faizle, 32 gün vadede yüzde 5 stopaj kesintisinden sonra net 4 bin 568 lira getiri sağlarken, şimdi yüzde 7.5’luk stopajla net 4 bin 448 lira kazandıracak. Yani stopaj farkının etkisi sadece 120 lira olacak.







