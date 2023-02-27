Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisi paketleri! Borçlar faizsiz erteleniyor! Vakıfbank, TEB, Ziraat Bankası, İş Bankası...

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgedeki sallantılar sürüyor. Maddi manevi büyük zararda olan depremzedelere bankalar kredi destek paketi sundu. Türkiye İş Bankası depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarını sileceğini duyurdu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI BORÇLARI SİLİYOR!

İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini açıkladı. Bunun yanı sıra, depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Vakıfbank, depremden hasar gören vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sunuyor.

HALKBANK'TAN KOBİ'YE DESTEK

Halkbank’tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada, “Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 1 YIL ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ DESTEK

Ziraat Bankası 1 yıl ödemesiz kredi destek paketini duyurdu. İşte o açıklama:

“Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

GARANTİ BBVA BORÇLARI ERTELEDİ

Garanti BBVA müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını 6 ay faizsiz başvuru gerekmeksizin ertelediğini duyurdu. Bunun yanı sıra, depremde hasar gören vatandaşların başvurusuyla en uygun finansal çözümün uygulanacağını açıkladı.

TEB'DEN DEPREMZEDELERE YARDIM

TEB, depremzedelere yardım paketini açıkladı. Deprem bölgesindeki vatandaşların borçlarını, başvuruya gerek olmadan faizsiz erteleyeceklerini duyurdu. İşte o açıklama:

“Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.

Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.

Ayrıca depremden zarar gören tüm müşterilerimize, talep etmeleri halinde en uygun finansal çözümü sunuyoruz.”



