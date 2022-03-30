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Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yarın! İşte başvuru şartları

30.03.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB'den son dakika Pandemi döneminde zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak ve istihdam sayısını arttırmak için sunulan 100 bin TL faizsiz kredi destek başvuruları yarın sona erecek.100 bin lira faizsiz kredi desteğinden kimler yararlanacak? KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte faiz kredi desteğine ilişkin son dakika haberinin detayları…

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yarın! İşte başvuru şartları

İki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi için 31 mart (yarın) son gün.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere; alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin liraya, kadın istihdamında ise 110 bin liraya kadar 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği veriyor. Son gün 31 Mart olarak belirlenirken faizsiz krediye ilişkin detaylar da belli oldu.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşletmeye alınacak personelin mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor ya da üniversite mezunu olması gerekiyor. Son üç yıl içerisinde 180 günden fazla prim gününün bulunmaması, yabancı uyruklu olmaması şartı aranıyor.

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HANGİ İŞLETMELER BAŞVURABİLİYOR?

2019 yılında 75 bin TL net satış hâsılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlanabiliyor. Ödeme aşamasında işletmenin vergi veya SGK borcunun da bulunmaması gerekiyor.

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KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Projde kadınlara yönelik pozitif bir ayrıcalık yapılıyor. Projeye başvuran kadın işletme ise ve işletmeye kadın istihdamı yapılıyorsa kişi başına 10 bin TL fazla destek ödemesi yapılıyor.

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100 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

100 bin lira faizsiz kredi desteğine başvurulara e-Devlet üzerinden yapılıyor.

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