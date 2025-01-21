Faizsiz 150 bin TL krediye bir destek daha! Fiyatları düşürdüler '15 bin liraya verelim'

Evlilik kredisi alanlara bir müjde daha! Evlenecek gençlere bir destek daha geldi. 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin liralık evlenme kredisini alacak çiftler için İstanbul'da bir spotçular çarşısından 150 bin TL'lik kredi ile neler alınabileceği araştırıldı.

"DEVLETİMİZ BÖYLE BİR KAMPANYA YAPMIŞ, BİZ DE ONA İSTİNADEN 15 BİN LİRAYA VERELİM"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; pazarlık yapılan esnaf yeni evlenen çiftler için indirim yaptı. Esnaftan evlenecek çiftlere destek istendi ve yatak odası ve oturma grubunu indirimli almak için sıkı bir pazarlık yapıldı. Mobilyacı esnaf Mustafa Karslı ise 70 bin liralık mobilyayı 60 bin liraya düşürdü ve bir başka ürün için de "Devletimiz böyle bir kampanya yapmış, biz de ona istinaden 15 bin liraya bu masayı verelim" ifadelerini kullandı.

"KAMUMUZ DESTEK VERİYORSA BİZİM DE İŞ DÜNYASI OLARAK DESTEK VERMEMİZ LAZIM"

Esnafın bu duyarlılığı üzerine Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç'ten de evlenecek çiftlere destek geldi. Güleç TGRT Haber'de 'Celal Toprak'la iş dünyası' programında Devletin 150 bin liralık evlilik kredisi verdiği çiftlere mobilyada indirim yapılacağını söyledi.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç "Eğer kamumuz eğer destek veriyorsa biz de iş dünyası olarak da destek vermemiz lazım. Dolayısıyla azı çoğuna bakmayacağız, verilebildiği kadar... Neticede bu imkan meselesi. Her firmanın da, her bizim mobilyacının da buna destek vereceğine inanıyorum, kendinden de bir şey katacağına inanıyorum. Çünkü bazı şeyleri beraber yapmamız gerekiyor. Evlilik sadece kişilerin bir görevi değil toplum olarak da bizim görevimizdir. Evlenmek isteyenlere yardımcı olmak bizim ana görevimiz" ifadelerini kullandı.