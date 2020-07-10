Faizsiz araç kredisi alma koşulları ve sıfır faizle araç kredisi kampanyaları

Birikimine ek uygun faizle araba kredisi çekenler, yakınlarından borç alanlar, ihtiyaç kredisini araba için kullananlar...Ancak bir de faizle kredi almak istemeyenler ve kredi notu yetersiz olanlar var. Peki, onlar için çözüm ne ve faizsiz araba kredisi çekmenin avantajları neler? Bu sorulara yanıt arıyoruz… KİMLER FAİZSİZ OTOMOBİL KREDİSİ ÇEKMEK İSTİYOR? Faizsiz kredi denilince akla hemen faizsiz bankacılık geliyor. Bu da İslami bankacılık ve İslam dinine uygun borçlanma kavramlarını çağrıştırıyor. Gerçekten de faizsiz bankacılık yapısının temelinde İslam dinine uygun finansman sunma fikri var. Ancak günümüzde sadece dini nedenlerle değil daha avantajlı olduğu faizsiz oto kredisi seçenekleri gibi tercihlere yönelenler de var. Dolayısıyla sıfır faizle otomobil kredisi çekenler için sadece İslam dinine uygun finansman arayanlar sınırlamasını yapmak doğru olmaz. Diğer yandan peşinatsız faizsiz otomobil kredisi arayanlar da var. Biraz da onlardan bahsedelim… Peşinatsız 0 faizle araba kredisi veren finansman kurumlar da var. Bu kurumlara yönelenlenler de gene İslam dinine uygun borçlanma seçeneklerine yönelmek isteyenler ve bir de taşıt için kredi notu yetmeyenler. Bu finans kurumları peşinat istemediği için araba kredisi için kredi notu yetmiyorsa; bunları tercih etmek de bir diğer seçenek oluyor. Burada koşulları iyi incelemek çok önemli tabi. Peki, faizsiz vade farksız araç almak nasıl oluyor?

FAİZSİZ VADE FARKSIZ ARABA ALMAK NASIL OLUYOR? Peşinatsız faizsiz ve vade farksız araba kredisi çekmek, kulağa biraz hayal gibi geliyor. Ancak bazı finans kurumları tam da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde çalışıyor. Burada işleyen sistem, dayanışma sistemine dayalı ve senetle işliyor. Ancak detaylar, bir kurumdan diğerine değişiyor. Bu nedenle ilgili finans kurumlarından detaylı ve yazılı bilgi almak ve çok iyi incelemek önemli. Burada aşağıdaki başlıkları sorgulayın: İstediğiniz araba için finans desteği veriyorlar mı yoksa verilecek destek sadece onların belirlediği araba için mi geçerli?

Ne zaman geri ödemeye başlayacaksınız?

Ayda ne kadar taksit ödeyeceksiniz?

Taksitleri ödeyememeniz halinde nasıl bir yaptırım uygulanacak?

Toplam geri ödeme rakamı nedir?

Tüm bu bilgiler, size yazılı olarak beyan edilecek mi? FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ KOŞULLARI NELER? Faizsiz otomobil kredi koşulları, bir bankadan diğerine değişiklik gösterecektir. İstenen peşinat ve ödeme koşulları gibi krediye başvuranlarda aranan koşullarda farklı olabilir. Ancak genel olarak 0 faizle oto kredisi şartları şöyledir:

Kredi notunun yeterli olması

Gelir durumu belgesi

18 yaşında ve büyük olmak

SGK kaydının aktif olması

SGK kaydının en az 6 aylık olması

FAİZSİZ BANKACILIK NEDİR VE FAİZSİZ KREDİ NASIL OLUYOR? Faizsiz bankacılık nedir ya da faizsiz banka nasıl oluyor soruları da sıklıkla sorulanlar arasında. Faizsiz bankacılık terimi aslında yaygın olarak bilinen İslami bankacılık ile aynı. Finans alanında katılım bankası olarak adlandırılan bu bankalara ülkemizde de farklı isimlerle rastlıyoruz. Faizsiz bankacılık yapan finans kurumları kredi verirken yani borç para verirken faizlendirme yapmıyor. Borçlananı, bankanın katılımcısı kılıyor ve buna göre belirlenen komisyon oranını ödemelere ekliyor. Faiz yerine komisyon alıyor. Ancak ikisi aynı şey değil! Çünkü komisyon verirken ve alırken katılım esasına göre hareket ediyor. Bu konuyu yani faiz ile katılım payı farkını biraz açalım: FAİZLE KAR ORANI ARASINDA NE FARK VAR? Faiz, verilen borca eklenen bir tutar. Bu tutar, önceden belirlenir. Faiz ile elde edilen karın kaynağı belli değildir. Ancak katılım komisyonu ya da verilen paranın komisyonu için süreç daha farklı işler. KAR PAYI NEDİR? Bir şirketin bir yıllık faaliyet dönemi sonucunda elde ettiği, net dönem karı üzerinden dağıttıkları ve ortakların şirkette sermayelerinin bulunması karşılığında elde ettikleri getiridir.

FAİZ NEDİR? ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema’’ olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle faiz paranın kullanım bedelidir. Faizle kar payı konularını biraz daha netleştirdiğimize göre şimdi nereden faizsiz araba kredisi alınır sorusunun yanıtına bakalım…. Faizle kar payı konularını biraz daha netleştirdiğimize göre şimdi nereden faizsiz araba kredisi alınır sorusunun yanıtına bakalım…. SIFIR FAİZLE ARABA KREDİSİ NEREDEN ALINIR? Ülkemizde sıfır faizle ikinci el araba kredisi / ihtiyaç kredisi / evlilik kredisi / ev kredisi / sıfır taşıt kredisi gibi seçenekler sunan çok sayıda finans kurumu var. Bu kurumların kar payı oranlarını değerlendirerek, kredi koşullarını inceleyerek, kampanyalarını detaylıca araştırarak ilerleyebilir ve faizsiz kredi çekebilirsiniz. FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKALARIN LİSTESİ TKBB yani Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne kayıtlı faizsiz bankacılık kurumlarının listesi şöyle:

Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Garanti Katılım Bankacılığı

Emlak Katılım Bankacılığı

Ziraat Bankası Katılım Bankacılığı

Vakıf Bank Katılım Bankacılığı

FAİZSİZ ARABA KREDİ KAMPANYASI LİSTESİ / GÜNCEL 0 FAİZLİ ARABA KREDİ KAMPANYALARI Güncel sıfır faizle araba kredi kampanyaları bankaların ve ilgili otomobil markalarının Türkiye temsilciliklerinin resmi web sitelerinde izlenebilir. Yıl boyunca bankalar ve otomobil markalarının Türkiye temsilcilikleri arasında yapılan işbirlikleri ile farklı sıfır faizli taşıt kredisi kampanyaları düzenleniyor. Her birinin sunduğu araç veya ödeme koşulları birbirinden farklı olacağı için detaylı bir şekilde araştırma yapmak önemli. Faizsiz Doblo kredisi ya da faizsiz Egea kredisi gibi arayışlarınız için katılım bankalarının kampanyalarını mutlaka takip edin. KREDİ NOTU YETMEYENE ARABA KREDİSİ SEÇENEKLERİ Peşinatsız faizsiz araba kredisi almak isteyenler genellikle senetle borç veren kurumlara başvuruyor. Burada belirli bir peşinat istenmemesi, bu kurumları cazip kılıyor. Ayrıca yine söz konusu kurumlar, kredi notuna bakmadığı için yani kredi notu yetmeyene araç kredisi sunabildiği için de çok tercih ediliyor. Ülkemizde bu şekilde hizmet veren ancak çalışma prensibi birbirinden farklı olabilen çok sayıda finans kurumu var. Detaylıca koşullarını inceleyerek ve daha önce ilgili kurumdan kredi almış kişilerin deneyimlerini araştırarak ilerleyebilirsiniz.