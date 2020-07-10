Faizsiz araç kredisi alma koşulları ve sıfır faizle araç kredisi kampanyaları

Birikimine ek uygun faizle araba kredisi çekenler, yakınlarından borç alanlar, ihtiyaç kredisini araba için kullananlar...Ancak bir de faizle kredi almak istemeyenler ve kredi notu yetersiz olanlar var. Peki, onlar için çözüm ne ve faizsiz araba kredisi çekmenin avantajları neler? Bu sorulara yanıt arıyoruz…
Faizsiz kredi denilince akla hemen faizsiz bankacılık geliyor. Bu da İslami bankacılık ve İslam dinine uygun borçlanma kavramlarını çağrıştırıyor. Gerçekten de faizsiz bankacılık yapısının temelinde İslam dinine uygun finansman sunma fikri var. Ancak günümüzde sadece dini nedenlerle değil daha avantajlı olduğu faizsiz oto kredisi seçenekleri gibi tercihlere yönelenler de var. Dolayısıyla sıfır faizle otomobil kredisi çekenler için sadece İslam dinine uygun finansman arayanlar sınırlamasını yapmak doğru olmaz. Diğer yandan peşinatsız faizsiz otomobil kredisi arayanlar da var. Biraz da onlardan bahsedelim…
Peşinatsız 0 faizle araba kredisi veren finansman kurumlar da var. Bu kurumlara yönelenlenler de gene İslam dinine uygun borçlanma seçeneklerine yönelmek isteyenler ve bir de taşıt için kredi notu yetmeyenler. Bu finans kurumları peşinat istemediği için araba kredisi için kredi notu yetmiyorsa; bunları tercih etmek de bir diğer seçenek oluyor. Burada koşulları iyi incelemek çok önemli tabi. Peki, faizsiz vade farksız araç almak nasıl oluyor?
Peşinatsız faizsiz ve vade farksız araba kredisi çekmek, kulağa biraz hayal gibi geliyor. Ancak bazı finans kurumları tam da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde çalışıyor. Burada işleyen sistem, dayanışma sistemine dayalı ve senetle işliyor. Ancak detaylar, bir kurumdan diğerine değişiyor. Bu nedenle ilgili finans kurumlarından detaylı ve yazılı bilgi almak ve çok iyi incelemek önemli. Burada aşağıdaki başlıkları sorgulayın:
İstediğiniz araba için finans desteği veriyorlar mı yoksa verilecek destek sadece onların belirlediği araba için mi geçerli?
Ne zaman geri ödemeye başlayacaksınız?
Ayda ne kadar taksit ödeyeceksiniz?
Taksitleri ödeyememeniz halinde nasıl bir yaptırım uygulanacak?
Toplam geri ödeme rakamı nedir?
Tüm bu bilgiler, size yazılı olarak beyan edilecek mi?
Faizsiz otomobil kredi koşulları, bir bankadan diğerine değişiklik gösterecektir. İstenen peşinat ve ödeme koşulları gibi krediye başvuranlarda aranan koşullarda farklı olabilir. Ancak genel olarak 0 faizle oto kredisi şartları şöyledir:
Kredi notunun yeterli olması
Gelir durumu belgesi
18 yaşında ve büyük olmak
SGK kaydının aktif olması
SGK kaydının en az 6 aylık olması
Faizsiz bankacılık nedir ya da faizsiz banka nasıl oluyor soruları da sıklıkla sorulanlar arasında. Faizsiz bankacılık terimi aslında yaygın olarak bilinen İslami bankacılık ile aynı. Finans alanında katılım bankası olarak adlandırılan bu bankalara ülkemizde de farklı isimlerle rastlıyoruz. Faizsiz bankacılık yapan finans kurumları kredi verirken yani borç para verirken faizlendirme yapmıyor. Borçlananı, bankanın katılımcısı kılıyor ve buna göre belirlenen komisyon oranını ödemelere ekliyor. Faiz yerine komisyon alıyor. Ancak ikisi aynı şey değil! Çünkü komisyon verirken ve alırken katılım esasına göre hareket ediyor. Bu konuyu yani faiz ile katılım payı farkını biraz açalım:
Faiz, verilen borca eklenen bir tutar. Bu tutar, önceden belirlenir. Faiz ile elde edilen karın kaynağı belli değildir. Ancak katılım komisyonu ya da verilen paranın komisyonu için süreç daha farklı işler.
Bir şirketin bir yıllık faaliyet dönemi sonucunda elde ettiği, net dönem karı üzerinden dağıttıkları ve ortakların şirkette sermayelerinin bulunması karşılığında elde ettikleri getiridir.
ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema’’ olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle faiz paranın kullanım bedelidir.
Faizle kar payı konularını biraz daha netleştirdiğimize göre şimdi nereden faizsiz araba kredisi alınır sorusunun yanıtına bakalım….
Faizle kar payı konularını biraz daha netleştirdiğimize göre şimdi nereden faizsiz araba kredisi alınır sorusunun yanıtına bakalım….
Ülkemizde sıfır faizle ikinci el araba kredisi / ihtiyaç kredisi / evlilik kredisi / ev kredisi / sıfır taşıt kredisi gibi seçenekler sunan çok sayıda finans kurumu var. Bu kurumların kar payı oranlarını değerlendirerek, kredi koşullarını inceleyerek, kampanyalarını detaylıca araştırarak ilerleyebilir ve faizsiz kredi çekebilirsiniz.
TKBB yani Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne kayıtlı faizsiz bankacılık kurumlarının listesi şöyle:
Albaraka Türk Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Garanti Katılım Bankacılığı
Emlak Katılım Bankacılığı
Ziraat Bankası Katılım Bankacılığı
Vakıf Bank Katılım Bankacılığı
Güncel sıfır faizle araba kredi kampanyaları bankaların ve ilgili otomobil markalarının Türkiye temsilciliklerinin resmi web sitelerinde izlenebilir. Yıl boyunca bankalar ve otomobil markalarının Türkiye temsilcilikleri arasında yapılan işbirlikleri ile farklı sıfır faizli taşıt kredisi kampanyaları düzenleniyor. Her birinin sunduğu araç veya ödeme koşulları birbirinden farklı olacağı için detaylı bir şekilde araştırma yapmak önemli. Faizsiz Doblo kredisi ya da faizsiz Egea kredisi gibi arayışlarınız için katılım bankalarının kampanyalarını mutlaka takip edin.
Peşinatsız faizsiz araba kredisi almak isteyenler genellikle senetle borç veren kurumlara başvuruyor. Burada belirli bir peşinat istenmemesi, bu kurumları cazip kılıyor. Ayrıca yine söz konusu kurumlar, kredi notuna bakmadığı için yani kredi notu yetmeyene araç kredisi sunabildiği için de çok tercih ediliyor. Ülkemizde bu şekilde hizmet veren ancak çalışma prensibi birbirinden farklı olabilen çok sayıda finans kurumu var. Detaylıca koşullarını inceleyerek ve daha önce ilgili kurumdan kredi almış kişilerin deneyimlerini araştırarak ilerleyebilirsiniz.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi faizsiz araba kredisi / faizsiz ihtiyaç kredisi / faizsiz konut kredisi gibi farklı seçenekler söz konusu. Hatta sıfır faizle evlilik kredisi bile veren kurumlar var. Sıfır faizle otomobil kredisi çekenlerin yorumları için ilgili kurumların kredi kampanyalarının altındaki online yorum alanlarına bakmanızı önerebiliriz. Faizsiz senetle araba kredisi veren kurumlar güvenli mi ya da faizsiz taşıt kredisi daha mı avantajlı gibi soruların yanıtları ise mutlaka bir kurumdan diğerine değişiklik gösterecektir. Burada ilgili kurumun güvenilirliği, söz konusu kampanyanın koşulları ve sizin mevcut koşullarınız önem kazanıyor.
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