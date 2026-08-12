Değerlendirmeye başlamadan önce tutar ve vadeyi sabitlemek gerekir. Aynı varsayımlarla toplam ödeme, taksit ve ilgili maliyet kalemlerini görmek için faizsiz kredi hesaplama sayfasındaki yaklaşım kullanılabilir. Ekrandaki sonuç bir teklif değil; seçenekleri aynı zeminde incelemek ve hangi soruların sorulacağını belirlemek için başlangıç noktasıdır.

Faizsiz kredi hesaplama nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli: temel değerlendirme

Kâr payı bulunmayan bir kampanyada dahi tahsis, sigorta veya dosya benzeri kalemler olabilir; tasarruf finansmanında ise organizasyon ücreti ve teslim tarihi ayrı önem taşır. Faizsiz ürün ifadesi piyasada tek bir sözleşme türünü anlatmaz. Sıfır faizli banka kampanyası, katılım finansmanı ürünü ve BDDK düzenlemesine tabi tasarruf finansmanı farklı hukuki ve mali yapılardır. Bu nedenle ilk kontrol, paranın kim tarafından hangi sözleşmeyle sağlandığıdır. Sonraki adımda peşinat, kâr payı, organizasyon ücreti, sigorta ve teslim süresi ayrı satırlarda gösterilmelidir.

Aynı aylık ödeme, bu değişkenler farklıysa aynı maliyet anlamına gelmez.

Bu başlıkta belirleyici olan nokta nedir?

Hesaplama dört adımda yapılabilir. Önce kullanılacak net tutar ve vade yazılır. Ardından peşinat, kâr payı veya organizasyon ücreti gibi ürüne özgü kalemler eklenir. Üçüncü adımda taksitlerin ve teslimin tarihleri aynı zaman çizelgesine yerleştirilir. Son olarak bütün nakit çıkışları toplanır; ‘sıfır faiz’ ifadesi toplam maliyetin sonucu yerine kullanılmaz.

Hesaplama örneği nasıl okunmalı?

Kalem Örnek Değer Kontrol Finansman tutarı 700.000 TL Sözleşmedeki tutar Peşinat 100.000 TL Ödeme tarihi Organizasyon/diğer ücret 49.000 TL İade koşulu Vade 30 ay Teslim dönemiyle birlikte

Bu tablo yalnızca yöntemi gösterir. Toplam nakit çıkışı, bütün taksit ve ücretlerin tarihleriyle birlikte hesaplanmalı; örnek değerler piyasa teklifi sayılmamalıdır. Tablodaki her satırın kaynağı teklif formu veya sözleşme olmalı; sözlü bilgi ayrı not edilse bile hesapta doğrulanmış veri yerine kullanılmamalıdır.

Karar öncesi kısa kontrol listesi

Ürünün banka kredisi mi, katılım finansmanı mı, tasarruf finansmanı mı olduğunu yazılı olarak netleştirin.

Peşinatı, tüm ücretleri ve toplam ödemeyi aynı tabloda gösterin. Bu madde, bu içerikteki senaryonun en hassas noktasıdır.

Teslim tarihi bulunan modellerde bu tarihi taksit planından ayrı kontrol edin.

Kampanya oranının tutar, vade ve müşteri koşullarını okuyun.

Cayma ve fesih hükümlerini ödeme yapmadan önce inceleyin.

Aylık taksitin gelirde beklenmedik düşüş yaşandığında da taşınabilir olmasına dikkat edin.

Mevzuat ve sözleşme tarafı

Tasarruf finansmanı söz konusuysa şirketin BDDK faaliyet izni kontrol edilmelidir. Sözleşmede finansman konusu, tasarruf dönemi, tahsisat veya teslim şartı, organizasyon ücreti ve ayrılma hükümleri açıkça bulunmalıdır. Banka kampanyalarında ise koşulların yalnızca yeni müşteri, belirli kanal, sigorta veya kısa vade için geçerli olup olmadığı okunmalıdır. Getiri veya onay garantisi veren, masrafları görünmez bırakan anlatımlar karar ölçütü olmamalıdır.

Uygulama notu

Örnek tabloda finansman tutarı 700.000 TL olarak değiştirildiğinde diğer bütün satırlar yeniden hesaplanmalıdır. Peşinat için kullanılan 100.000 TL değeri yalnızca bu senaryoya aittir ve güncel belgeyle değiştirilmelidir. Organizasyon/diğer ücret satırının atlanması, sonuç doğru görünse bile gerçek nakit etkisinin eksik hesaplanmasına yol açabilir. Vade ile ilgili 30 ay bilgisi tek başına karar üretmez; diğer koşullarla aynı tarihli olmalıdır. Ödeme planının ekran görüntüsünü değil, tarihli sözleşme ve eklerini saklamak sonradan yapılacak kontrolleri kolaylaştırır. Tutar değiştiğinde ücretin sabit mi oransal mı olduğu ayrıca sorulmalıdır. Peşinatın toplam maliyeti düşürmesi ile yalnızca ödeme tarihini öne çekmesi birbirinden farklı sonuçlardır. Teslimden önce ödenecek toplam tutar, bekleme süresinin gerçek nakit yükünü gösterir. Aylık ödeme tek başına karşılaştırıldığında vade farkı görünmez kalabilir. Masrafın finansman tutarına eklenip eklenmediği, taksit planındaki anaparayı değiştirir.

Sonuç

Sağlıklı karar, tek bir oran veya slogan yerine yazılı koşulların aynı tabloya taşınmasıyla verilir. Tutar, süre, toplam ödeme, erişim veya teslim zamanı ve çıkış koşulları birlikte incelendiğinde seçeneklerin bütçeye etkisi görünür olur. Nihai işlemden önce güncel teklif ile sözleşme yeniden kontrol edilmelidir.