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Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu... Ev sahibi olmak isteyenler için de yeni hak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 15:55
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2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesiyle beraber vatandaşları ne gibi destek ve teşviklerin beklediği merak edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelerin açıklanacağını duyurdu. Müjdeler merakla beklenirken AK Parti kulislerinden bazı detaylar da sızdı. İşte faizsiz kredi, çocuk desteği, TOKİ'nin yaptığı dairelerde öncelik ve benzeri pek çok ayrıntıyı içeren o desteklerle ilgili bilgiler...

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu... Ev sahibi olmak isteyenler için de yeni hak

2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdelerin olduğunu belirtirken 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı'nda verilecek müjdelerle ilgili detayların açıklanacağını duyurmuştu. Bu müjdeler merakla beklenirken AK Parti kulislerinden dikkat çeken bilgiler geldi. İşte faizsiz krediden konuta ve çocuk desteğine kadar o ayrıntılar...

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BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, 'Aile Yılı'nın ilk kez 1994'te Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs'ın da 'Uluslararası Aile Günü' olarak 30 yıldır kutlandığını kaydetti. Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalarla aile konusuna önem gösterdiklerine dikkat çeken Göktaş, '8'inci Aile Şurası' çıktılarını kullanarak, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını söyledi.

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'BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

2024-2028 yıllarını kapsayan Eylem Planı'nın, Cumhuriyet tarihinde ilk olduğuna işaret eden Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın, BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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'AİLE BAĞLARI GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ'

Türk milletinin aile konusuna özel hassasiyeti olduğunu belirten Göktaş, "Aile bağları ve dayanışması güçlü bir milletiz. Fakat özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak, geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor" diye konuştu.

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DETAYLAR 13 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Türkiye'de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığını söyleyen Göktaş, "Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, sağlıklı nesillerin yetişeceği sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025'i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz. 'Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı 'Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum" dedi. (DHA)

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EVLENMEK İSTEYEN GENÇLERE DESTEKLER

TGRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı 'Aile Yılı' programı, evlenmek isteyen gençlere yönelik büyük destekleri içerisinde barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça hassas yaklaştığı evlilik ve çocuk yapma sayısındaki azalışlara yönelik yeni teşvik programı hazırlandı.

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13 Ocak tarihinde açıklanacak program, evlenmek isteyen gençlere ve çocuk yapmayı düşünmeyen ailelere yönelik olacak.

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FAİZSİZ KREDİ VE RAHAT ÖDEME KOŞULLARI

Maddi zorluklardan dolayı evliliklerden kaçınan gençler için devlet maddi manevi desteğini verecek. Faizsiz kredi ve rahat ödeme koşulları sağlanarak gençlerin evlenmeleri için yardımcı olunacak.

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TOKİ'NİN YAPTIĞI DAİRELERDE ÖNCELİK HAKKI

Yeni evlenen çiftlerin ev sahibi olması için de çeşitli kolaylıklar sağlanacak. TOKİ'nin yaptığı dairelerde yeni evli çiftlere öncelik hakkı programlanacak.

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ÇOCUK BAŞINA MADDİ MANEVİ DESTEK

Evli çiftler için ise çocuk başına maddi manevi destek verilerek teşvikler arttırılacak. Hükümet olarak, evliliklerin ve çocukların artması için gereken tüm destekler verilecek.

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13 Ocak tarihinde açıklanacak programla birlikte, Türkiye'de evliliklerin ve doğurganlık oranının artması hedefleniyor.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
TOKİ faizsiz kredi destek Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi
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