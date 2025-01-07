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'Fakir yiyeceği' olarak bilinirdi! Artık yanına yaklaşılmıyor: Kilosu 1200 TL'ye yükseldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.01.2025 08:27
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Enflasyon canavarı cüzdan yakarken enflasyonun oranını geçen zamlar da dengeleri değiştiriyor. Bunun bir örneği de eskiden 'fakir yiyeceği' olarak bilinen ciğerde yaşandı. Bir yılda akılalmaz şekilde fiyatı artan ciğerin kilosu 1200 lirayı buldu. Artık yemesi lüks olan ciğer enflasyonla birlikte 'fakir' yemeği olmaktan çıkıp sosyete yemeği oldu.

'Fakir yiyeceği' olarak bilinirdi! Artık yanına yaklaşılmıyor: Kilosu 1200 TL'ye yükseldi

Yüksek enflasyona yenik düşen bir ciğer artık her sofrada yerini alamıyor. Bir yılda yaşanan fiyat artışları ciğeri fakir sofrasından zengin sofrasına taşıdı. Kuzu ciğeri 1.200 TL’ye yükselerek rekor kırarken, pek ilgi görmeyen dana ciğeri ise markette 700 TL’ye yükseldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimindeki azalma, et ve ciğer fiyatlarını uçurdu. ‘Fakirin yiyeceği’ olarak bilinen ciğer artık lüks.

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BİR YILDA DEVASA ARTIŞ

Geçen yıl ciğerin kilosu kasapta 200-250 TL arasında satılırken, bu yıl fiyatı 400-450 TL’ye kadar yükseldi. Kuzu ciğerinin kilosu ise yüzde 100 zamlanarak 1.200 TL’yi buldu. Türkiye’deki yıllık enflasyon oranı yüzde 44’e ulaşırken, ciğer fiyatlarındaki artış enflasyonu solladı. Ankara’da Ulus Hali’ne giden vatandaşlar, dana ciğerin kilosunu en az 500 TL’ye alıyor. Markette ise dana ciğerin kilosu 700 TL’den satılıyor. Kuzu ciğeri ise 1.200 TL’ye ulaşarak rekor kırdı.

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YILLAR ARASINDA UÇURUM GİBİ FARK

Nefes.com.tr'de yer alan habere göre 45 yıllık kasap Ali Yılmaz, fiyat artışının sebebini hayvan kesimlerinin düşmesi ve sektörün birkaç toptancının eline kalmasına bağlıyor. 10 yıl önce günlük 500 kilo ciğer sattıklarını söyleyen Yılmaz, “Şimdi bir günde 20 kilo ciğer satabiliyoruz. Eskiden ciğer fukaranın yiyeceğiydi, gariban insanlar yerdi, değeri yoktu. Şimdi sosyete işi oldu. Çöpe atılan sakatat paraya döndü” dedi. Burhanettin Arslan ise “Bizim çocukluğumuzda sakatat yenilmezdi ama şu anda, istesek de alamıyoruz” sözleriyle sitem etti.

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ÜRETİM-TÜKETİM DENGESİZLİĞİ

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Yurtdışından ihtiyacın bir bölümü karşılandığı için yeterli kesim yapılmadığından fiyatları yükseliyor. Ciğerin ete göre üretimi 20’de bir iken tüketim etten daha fazla. Aşağı yukarı ülkemizde tüketilen etin yüzde 10 civarı ithalatla karşılanıyor, ülkede kesilen hayvanların ciğeri az bulunur hale geliyor” dedi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
ciğer Enflasyon fiyat
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