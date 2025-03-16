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Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk... Bakanlık sıkı takipte! 1,8 milyar kayıt dışı hasılat

16.03.2025 13:19
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına aldı. Bakanlık ekiplerinin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin başlattığı incelemenin ilk ayağında 1034 mükellef riskli bulundu ve 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat ortaya çıkarıldı. Kayıt dışı çalışan bir mükellefin 15 milyon liralık gelir elde edip hiç hiç vergi ödemediği de tespit edildi.

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk... Bakanlık sıkı takipte! 1,8 milyar kayıt dışı hasılat

Edinilen bilgilere göre bakanlık, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine radarını bu konuya çevirdi.

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SEKTÖRDEKİ İŞ MODELLERİ YAPAY ZEKAYLA ANALİZ EDİLDİ

Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı verenler ile spiritüalistlerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka ile analiz etti. Bu gelirlerin anlaşılması için dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer veriler incelendi.

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Yüz yüze seanslar, telefon ve mesaj yanında WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden astrolojik öngörü, özel spiritüalist bilgi paylaşımları, kişiye özel doğum haritası, tarot raporları gibi hizmetler verildiği görüldü. YouTube ve TikTok üzerinden etkileşimli canlı yayınlarla, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarla takipçi sayılarının artırıldığı belirlendi.

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Bu kişilerin seans başına ücret aldığı, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın ve paylaşımlar yoluyla ya da üç günlük veya bir haftalık tatillerde arınma, meditasyon ve terapi gibi hizmetler sunarak gelir elde ettiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYA HAREKETLERİ VE FİNANSAL VERİLERE ANALİZ

Bu kapsamda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet sunan kişilerin, sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri kontrol edildi. Bu kişilerden vergi mükellefi olanların tespit edilen gelirleri beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı.

1,8 MİLYAR LİRA KAYIT DIŞI HASILAT TESPİT EDİLDİ

Söz konusu alanlarda faaliyet göstererek gelir elde eden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler saptandı. Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, 1034 mükellef "riskli" olarak belirlendi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. Yapılan analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

FALCILIKTAN 15 MİLYON LİRA KAZANDI TEK KURUŞ VERGİ ÖDEMEDİ

Analiz çalışmasında, kayıt dışı çalışan bir mükellefin, astrolojik öngörüler ve spiritüalist bilgi paylaşımlarında bulunduğu, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medyadan etkileşimli canlı yayınlar düzenlediği, bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı.

Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

"GERÇEK KAZANÇLAR BEYAN EDİLMELİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi mesaiye dayanarak kişinin kendi nam ve hesabına verdiği fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli."

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2 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ: KAZANÇLARINI BEYAN ETMEYE DAVET EDİYORUZ

Öte yandan Bakan Şimşek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz" dedi.

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek vergi Astroloji
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