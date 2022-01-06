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FAO: Dünya gıda fiyatları 10 yılın zirvesini gördü

06.01.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya gıda fiyatları aralık ayında dört aylık artışın ardından gerilese de 2021'i yüzde 28 artışla 2011'den bu yana en yüksek seviyede tamamladı.

FAO: Dünya gıda fiyatları 10 yılın zirvesini gördü

Küresel gıda fiyatları, Aralık ayında dört aylık artışın ardından gerilese de 2021'i yüzde 28 artışla 2011'den bu yana en yüksek seviyede tamamladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Kasım ayındaki revize 134.9 seviyesinden Aralık ayında yüzde 0,9 yükselişle 133.7'ye çıktı.

Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 134.4 olarak açıklanmıştı.

Yıllık bazda ortalama 125.7 değerini alan endeks yılı 2020'deki seviyesinin %28.1 üzerinde tamamlarken 2011'de gördüğü 131.9 seviyesinden sonraki en yüksek seviyeyi gördü. Yükselişte dünya genelinde rekoltede yaşanan düşüş ve güçlenen talep etkili oldu.

FAO süt ürünleri dışında tüm fiyat kategorilerinde Aralık ayında gerileme yaşandığını belirtti. Buna karşılık geçen yılın tamamına bakıldığında tüm ana gıda kategorilerinin fiyatlarında keskin artışlar görüldü. (REUTERS)

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