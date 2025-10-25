FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fark dikkat çekiyor! İstanbul'da kira getirisi en yüksek ilçe...

İstanbul’da Eylülde ortalama kira 33 bin 78 lira olurken; yıllık kira getirisi ortalama %7,46 olarak gerçekleşti. Ancak ilçeler arasında kira getirilerinde büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Esenyurt’ta konut fiyatına göre yıllık kira geliri %9,09’a çıkarken; Beykoz’da %3,47’ye kadar düşüyor.Peki hangi ilçenin kira getirisi en yüksek? İşte İstanbul’da “satış fiyatına göre” kira geliri en yüksek ve en düşük 5 ilçe…

Fark dikkat çekiyor! İstanbul'da kira getirisi en yüksek ilçe...
Cansu Akalp

Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul’da ortalama kiralar, Endeksa verilerine göre eylül ayında 33 bin 78 lira oldu. Mega kentte ortalama amortisman süresi 13 yıl olarak gerçekleşirken, yıllık kira getirisi ise %7,46 olarak gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-eylül döneminde İstanbul’da 185 bin 568 adet konut satışı yapıldı. İlk 9 aylık süreçte ülke genelinde 1 milyon 128 bin 727 adetlik toplam işlem hacmi dikkatle alındığında, İstanbul pastadan %16,44 pay ile en büyük payı aldı.

İstanbul’da ilçeler arasında kira getirisi arasında yüksek fark da dikkat çekiyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLÇELER

Türkiye Gazetesi'nden Ö. Faruk Bingöl'ün haberine göre; Satış fiyatına göre kira getirilerine bakıldığında, amortisman süresi en kısa ve kira getirisi en yüksek ilk 5 ilçe Eylül 2025 itibarıyla şöyle:

1-Esenyurt

-Ortalama Kira: 18 bin 632 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 26 bin 155 TL

-Yıllık getiri: %9,09

2-Güngören

-Ortalama Kira: 26 bin 802 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 37 bin 361 TL

-Yıllık getiri: %8,61

3-Küçükçekmece

-Ortalama Kira: 28 bin 508 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 45 bin 523 TL

-Yıllık getiri: %8,44

4-Fatih

-Ortalama Kira: 21 bin 641 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 39 bin 345 TL

-Yıllık getiri: %8,36

5-Bahçelievler

-Ortalama Kira: 42 bin 851 TL

-Yıllık getiri: %8,19

Fark dikkat çekiyor! İstanbul da kira getirisi en yüksek ilçe... 1

KİRA GETİRİSİ EN DÜŞÜK İLÇELER

Satış fiyatına göre kira amortisman süresi en uzun ve kira getirisi en düşük ilk 5 ilçe ise şu şekilde:

1-Beykoz

-Ortalama Kira: 37 bin 620 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 114 bin 136 TL

-Yıllık getiri: %3,47

2-Beşiktaş

-Ortalama Kira: 48 bin 324 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 145 bin 932 TL

-Yıllık getiri: %4,18

3-Sarıyer

-Ortalama Kira: 54 bin 582 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 139 bin 797 TL

-Yıllık getiri: %4,26

4-Kadıköy

-Ortalama Kira: 59 bin 915 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 138 bin 976 TL

-Yıllık getiri: %4,66

Fark dikkat çekiyor! İstanbul da kira getirisi en yüksek ilçe... 2

5-Üsküdar

-Ortalama Kira: 36 bin 84 TL

-Ortalama metrekare satış fiyatı: 84 bin 938 TL

-Yıllık getiri: %5,26

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

-Beykoz’da amortisman süresi 29 yıla kadar çıkarak il ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor.

-Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy de 20 yılın üzerinde geri dönüş süresi ile dikkat çekiyor.

-Buna karşılık Esenyurt’ta amortisman süresi 11 yıla kadar düşüyor.

-Güngören, Küçükçekmece, Fatih ve Bahçelievler de 12 yıl kira dönüş oranıyla yatırım için en cazip ilçeler arasında öne çıkıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Veriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilkVeriler açıklandı: Dövizde 17 ay sonra bir ilk
Bakan Şimşek duyurdu! 53 milyar dolar destek sağlanacakBakan Şimşek duyurdu! 53 milyar dolar destek sağlanacak

Anahtar Kelimeler:
konut yatırımcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.