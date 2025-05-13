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Fast food devi Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak! 'Türkiye'nin dört bir yanında her yaştan...'

McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasıyla ülke genelinde 2 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Restoranlarında iş fırsatı sunan şirket, her yaştan insanın iş gücüne katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Fast food devi Türkiye'de 2 bin kişiyi işe alacak! 'Türkiye'nin dört bir yanında her yaştan...'

McDonald’s Türkiye yeni işe alım kampanyasını duyurdu. Buna göre, yaz aylarında 2 bin kişiyi istihdam etmeye hazırlanan şirket, farklı yaş gruplarına hitap eden esnek çalışma modelleriyle öne çıkıyor.

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"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDAN HER YAŞTAN İNSANIMIZA İŞ FIRSATI SUNACAĞIZ"

Konuya ilişkin açıklamasında McDonald’s Türkiye’nin 8 bini aşkın çalışanıyla yılda yaklaşık 100 milyon müşteriye hizmet verdiğini kaydeden McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, "Sektör ortalamasının üzerinde bir istihdam etkisine sahibiz. Tedarik zincirimiz, ücret harcamaları ve hane halkı büyüklükleri de eklendiğinde, McDonald’s Türkiye olarak 66 bin kişinin yaşamına dokunuyoruz. Başlattığımız istihdam seferberliğinde ülkemizin dört bir yanında her yaştan insanımıza iş fırsatı sunacağız" dedi.

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GENÇLERE İLK İŞ DENEYİMLERİNİ KAZANDIRIYOR

Yapılan açıklamaya göre, ortalama 26,6 yaş ile genç bir çalışan profiline sahip olan McDonald’s Türkiye, özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu genç yaş gruplarında istihdam oluşturuyor. Şirketin esnek çalışma politikaları, genç çalışanların hem eğitimlerine devam etmelerini hem de iş tecrübesi kazanmalarını mümkün kılıyor.

Şirketin genç istihdama katkısıyla toplumsal düzeyde de ekonomik fayda oluşturuduğunu vurgulayan Mwaffak Kanjee, gençlere ilk iş deneyimlerini kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kanjee ayrıca, şirkette ekip seviyesinde işe başlayıp orta ve üst düzey yönetim kademelerine yükselen çok sayıda genç çalışana sahip olduklarını, dolayısıyla McDonald’s Türkiye’nin gençlere önemli kariyer fırsatları sunduğunun da altını çizdi.

KADIN İSTİHDAMINA GÜÇLÜ DESTEK SÜRECEK

Açıklamaya göre şirket, kadın istihdamında da etkin rol üstlenerek fırsat eşitliğini destekliyor. Yüzde 48,9’luk kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerine çıkan şirkette, Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında yüzde 19,6 olan kadın oranı da yüzde 40,3 seviyesine ulaştı.

Özellikle yönetim seviyesindeki bu yüksek oranla pozitif farklılaşmada oynadıkları role dikkat çeken Mwaffak Kanjee, "İş gücüne katılmak isteyen her yaştan kadını işe alım sürecimizde önceliklendirerek ekonomik hayatta fırsat eşitliğini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
McDonald's
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