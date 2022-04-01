FAST günlük limiti ne kadar? FAST ile bir günde en fazla ne kadar para gönderilebilir?

Para transferini mesai saatleri sınırlamasına takılmadan yapmak isteyenlerin imdadına yetişen FAST, 7 gün 24 saat kullanılabilmesi ile büyük ilgi gördü. Peki FAST sistemi nasıl kullanılır, kimler kullanabilir, ne kadar sürede hesaba geçer ve limiti nedir?

FAST Nedir?

Fonların anlık ve sürekli transferi yani FAST, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen bir ödeme sistemidir. Farklı bankalar arası ödeme ve transfer işlemlerini zaman kısıtı yaşamadan yapabilmeyi sağlar. EFT’den farkı da tam olarak bu süre sınırlamasının olmamasıdır.

İnternet bankacılığı ya da mobil uygulamalar yoluyla rahatlıkla kullanılabilen FAST işlemi sayesinde bütün ödemeleriniz saniyeler içerisinde adresine ulaşır. Transferin gerçekleştiği yönündeki bilgi, kullanıcıların bankaları tarafından anında iletilir.

FAST Sistemi Nasıl Kullanılır?

Bağlı olunan bankanın mobil uygulamalarından ya da online sistemlerinden 7 gün 24 saat FAST ödemeleri yapılabilir. FAST yöntemi ile para transferi için alıcının ad, soyad ve IBAN’dan oluşan hesap bilgilerinin girilmesi yeterlidir. Bunun yanında eğer kayıtlı ise KOLAS (Kolay Adres) Sistemi kullanılarak da FAST işlemi gerçekleştirilebilir.

FAST sistemi anlık ödeme sağladığı için transfer onaylandığı an bankaya talimat ulaşır. Bunun sonucunda da yapılan ödeme alıcının hesabına geçer. Eğer işlem 25 saniye içerisinde tamamlanmadıysa iptal edilir ve bu durum finansal kuruluş tarafından müşteriye bildirilir.

Ayrıca TR Karekod sisteminin geçerli olduğu online ticaret siteleri ve iş yerlerinde karekod okutma yoluyla FAST ödemesi yine aynı hızla gerçekleştirilebilir.

FAST İşleminde Limitler

Merkez Bankası tarafından güvenlik önlemleri sebebiyle FAST için işlem başına belirli bir üst limit konulmuştur. Bankaların mesai saatleri dışında yapılan nakit aktarımlarını takip edebilmesi ve dolandırıcılık gibi girişimleri önleyebilmesi adına bu limitler oldukça önemlidir.

FAST limiti, Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Bu sebeple limit arttırma işlemleri de yine Merkez Bankası’nın kararına bağlıdır. İşlem limiti; FAST ilk olarak hizmete alındığında 50 TL iken, 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye ve ardından 21 Şubat 2022 tarihinde 5.000 TL’ ye çıkarılmıştır.

Bunun yanında TR Karekod kullanılarak yapılacak ödemeler için FAST günlük limiti 10.000 TL olarak belirlenmiştir.



