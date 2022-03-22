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FAST ile para gönderme ücretli mi? FAST ile para transferi yaparken banka para keser mi?

19.03.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde bankalar arası para transferlerinde en çok kullanılan yöntemlerden biri FAST sistemidir. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), 2021 senesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hayata geçirilmiştir. Bankacılık sektöründe adeta bir devrim niteliğinde olan FAST ile bankalar arası anlık para transferi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

FAST ile para gönderme ücretli mi? FAST ile para transferi yaparken banka para keser mi?

İçindekiler

  • FAST ile Para Gönderme Ücretli mi?
  • FAST Nasıl Yapılır?
  • FAST Para Gönderme Limiti Nedir?

FAST, gün veya saat fark etmeksizin belirlenen miktarlarda para transferinin yapılabilmesini mümkün kılan bir bankacılık ürünüdür. FAST sisteminin kullanıcılar açısından en büyük avantajı, farklı bankalar arası para transferleri için kullanılmasıdır. Hem bireysel hem de kurumsal gönderilerde en sık tercih edilen ödeme sistemleri arasındadır. Bankalar bu ödeme sisteminde müşterilerinden belirli bir ücret almaktadır.

FAST ile Para Gönderme Ücretli mi?

Günümüzde 20’ye yakın banka, kullanıcılarına FAST hizmetini sunmaktadır. Bu hizmet ile farklı bankalardaki hesaplar arası para transferi işlemlerinde 7/24 işlem gerçekleştirilmesi mümkündür. FAST sisteminde bazı bankalar müşterisinden işlem ücreti almazken, bazı bankalar bu işlem için ücret talep etmektedir.

FAST ile para gönderme ücreti ne kadar sorusuna yanıt arayan çok sayıda banka kullanıcısı bulunmaktadır. Tıpkı EFT işlemlerinde olduğu gibi FAST işlemlerinde de bankalar kullanıcılarından 1.80 TL ile 10 TL arasında gönderim ücreti talep etmektedir. Bu ücret bankadan bankaya ve gönderilen para miktarına göre değişiklik göstermektedir.

FAST Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak FAST sistemini sunan herhangi bir bankada hesabınız olmalıdır. Bu sayede müşterisi olduğunuz bankanın mobil uygulamasını veya internet bankacılığını kullanarak FAST işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

FAST sisteminde kolay adresleme sistemi ile cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası veya e-mail bilgilerinden birini banka IBAN numarası ile bir kereye mahsus eşleştirmeniz gerekmektedir. Kolay adres sistemi şart olmamasına rağmen para transferi için anında gönderim işlemlerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Kolay adres ile para gönderirken gönderim yapılan her sefer için IBAN, ad ve soyad bilgilerini girmeye gerek kalmaz. Alıcının telefon numarasını veya T.C. kimlik numarasını girerek kolay bir şekilde para transferinde bulunabilirsiniz. Kurumsal firmalar ise iş yerlerinde QR kod (karekod) aracılığı ile anlık ödeme alabilir.

FAST Para Gönderme Limiti Nedir?

FAST ile hafta için hafta sonu fark etmeksizin para transferi işlemi yapılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre FAST ile günlük para gönderme limiti 5000 TL olarak belirlenmiştir. FAST sisteminde sadece Türk lirası ile ödeme işlemleri yapılabilmektedir.

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