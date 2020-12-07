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FAST uygulaması ne zaman başlayacak? Hızlı para gönderme tarihini paylaştı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2020 12:54 | Son Güncelleme

Hızlı para gönderme FAST ne zaman başlayacak merak ediliyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından EFT işlemlerinde kolaylık sağlayacak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) uygulaması 18 Aralık’tan itibaren kullanılmaya başlanacak. İşte hızlı para gönderme FAST'in tarihi ve diğer detaylar...

FAST uygulaması ne zaman başlayacak? Hızlı para gönderme tarihini paylaştı!

Hızlı para gönderme FAST uygulaması ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Yedikaya, hızlı para uygulamasının başlama tarihi için açıklama yaparak, “Uygulama dijital ekonomi açısından iş insanlarının da çok işine yarayacak” dedi. Peki FAST ne zaman başlayacak? İşte FAST'ın başlama tarihi!

HIZLI PARA GÖNDERME (FAST) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sistemle birlikte ödemelerin daha kolay şekilde gerçekleşeceğini söyleyen Ali Yedikaya, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu sistemin ismi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile kişilerin farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir. FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren 11 banka ile pilot uygulama olarak hizmete başlanılması ve kademeli bir şekilde kişilerin kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kişilerin kullanımına sunulacaktır. Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır” dedi.

FAST ne zaman başlayacak

Uygulamaya geçilmesi halinde zaman kaybı olmadan 24 saat ödeme yapılabileceğini belirten Yedikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu sistem ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da ortadan kalkacaktır. İban numarası olmadan, anında zaman kaybı olmadan 24 saat ödeme yapılabilecektir. Pilot dönemde para transferlerinde 1.000-TL limit olacaktır. İleriki dönemde hem limit hem de banka sayısı artacaktır. Sistemde kişiler cep telefonu, TC kimlik numarası, pasaport numarası ya da e-mail bilgilerini banka iban numarası ile bir defaya mahsus eşleştiriliyor. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacaktır. Uygulamanın finans sektörüne, vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”

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