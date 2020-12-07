FAST uygulaması ne zaman başlayacak? Hızlı para gönderme tarihini paylaştı!

Hızlı para gönderme FAST uygulaması ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Yedikaya, hızlı para uygulamasının başlama tarihi için açıklama yaparak, “Uygulama dijital ekonomi açısından iş insanlarının da çok işine yarayacak” dedi. Peki FAST ne zaman başlayacak? İşte FAST'ın başlama tarihi!

HIZLI PARA GÖNDERME (FAST) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sistemle birlikte ödemelerin daha kolay şekilde gerçekleşeceğini söyleyen Ali Yedikaya, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu sistemin ismi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile kişilerin farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir. FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren 11 banka ile pilot uygulama olarak hizmete başlanılması ve kademeli bir şekilde kişilerin kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kişilerin kullanımına sunulacaktır. Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır” dedi.