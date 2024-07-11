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Fatih Altaylı'dan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya 'moron' göndermesi! Kavga çıkaracak sözler, kendisini tutamadı saydırdı

11.07.2024 10:15
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Enflasyon hesabı yapan TÜİK kurumunun başında olan Erhan Çetinkaya, geçtiğimiz gün basın mensuplarına bir demeç vermiş ve 'Enflasyonun %75 olmasıyla %45 olması arasında bir fark yok' demişti. Bu beyanat kamuoyunda çok tartışıldı. Fatih Altaylı da Youtube kanalından TÜİK Başkanına çok sert sözlerle yüklendi: 'Bu adamın TÜİK Başkanı olduğuna inanmak istemiyorum, bu moron bir durum!'

Fatih Altaylı'dan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya 'moron' göndermesi! Kavga çıkaracak sözler, kendisini tutamadı saydırdı

Sözlerine 'Bu adamın matematikçi olduğunu biri bana teyit eder mi?' diye başlayan Fatih Altaylı, liyakatsızlığın altını çizerken hükümeti de eleştirdi. 'Madem TÜİK Başkanı %45 enflasyon ile %75 enflasyon arasında fark yok diyor, o zaman vatandaşa da %75 zam verin' dedi. Altaylı, Erhan Çetinkaya için 'Moron' ifadesini kullandı.

FATİH ALTAYLI AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ: 'MORON BİR DURUM'

Fatih Altaylı, bugünkü Youtube yayınında TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı sert sözlerle eleştirdi:

"TÜİK Başkanı Erdem Çetinkaya'nın gerçekten matematikçi ve TÜİK Başkanı olduğunu birisi bana teyit edebilir mi? Bu açıklamaları nasıl yapmış? Ben inanmak istemiyorum. %45 ile %75 arasında farkı anlamıyor mu, bu moron bir durum. İkisi aynı şey mi? Bunu hakikaten söylemiş mi?

AA-20240709-35093360-35093354-TUIK_BASKANI_CETINKAYA_BASIN_MENSUPLARININ_ENFLASYONA_ILISKIN_SORULARINI_YANITLADI

LİYAKAT GÖNDERMESİ: "TÜİK BAŞKANI GİBİ ADAMLARI KURUMLARIN BAŞINA KOYMAYA DEVAM EDİN"

Bunları söyleyebilen birisini TÜİK Başkanı olarak atamak liyakatsizliğin dibinin dibi artık. Madem arada fark yok çalışanlara %45 yerine %75 zam verin! Bunu söyleyen birinin TÜİK Başkanı olması dünyanın sonu artık. İnsanları delirtmek istiyorsanız bu tip adamları böyle kurumların başına koymaya devam edin.

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"HÜKÜMETE YAKIN GAZETECİLER DE GICIK OLMUŞ"

Bu arada gazeteci arkadaşlarımla konuştum, hükümet yanlısı gazeteci arkadaşlar bile bu adamın tavrına gıcık olmuş. Tavrı, hareketleri basına karşı çok üst perdedenmiş. Madem enflasyon arasında fark yok, hiç açıklamayın kardeşim ne olacak?"

TÜİK BAŞKANI ÇETİNKAYA NE DEMİŞTİ?

Altaylı'nın sert sözlerle eleştirdiği TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın açıklaması, TÜİK'in enflasyon sepetinde yer alan maddelerin fiyatlarının gündem olmasından sonra gelmişti. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre; uzman doktor muayenesi 33 lira 69 kuruş, ev kirası 5 bin 845 lira, yurt ücreti 457 lira olarak hesaplandı.

AA-20240709-35093360-35093352-TUIK_BASKANI_CETINKAYA_BASIN_MENSUPLARININ_ENFLASYONA_ILISKIN_SORULARINI_YANITLADI

"YÜZDE 45 ENFLASYON İLE YÜZDE 75 ENFLASYON ARASINDA FARK YOK"

Bunun üzerine TÜİK'in enflasyon hesaplamasına ilişkin konuşan Erhan Çetinkaya ezber bozan bir çıkışa imza atarak enflasyonun yüzde 45 olması ile yüzde 75 olması arasında fark olmadığını ifade etmiş ve "Fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatı bir yıl sonra 175 veya 145 TL olacak arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum, matematiksel bir gerçeklik" demişti.

"YUMURTA VAR, YUMURTA VAR"

Çetinkaya ayrıca eleştirilere yanıt verirken "Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke yapmıyor. Mesela yumurta diye bir madde var. Yumurta dediğinizde toplulaştırılmış bir şeyden bahsediyorsunuz. Organik yumurta da var, gezen yumurta da. 30’luk yumurtanın fiyatı 2 lira. Ortalama toplulaştırılmış fiyatlara bakıldığında yumurta için 2.57 lira gayet mantıklı bir fiyat. Olay bir süre sonra teknik hesaplamalardan çıkıp algı yönetimine giriyor. Biz ise hiçbir mana ifade etmeyen fiyatları kaldırdığımız için dayak yedik, hâlâ da yiyoruz" açıklamasıyla gündem olmuştu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Fatih Altaylı tüik
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