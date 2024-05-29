Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak 'dolar' iddiası: İslam dinarına geçilecek!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğince Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "İstanbul'un Fethi" programına katıldı. Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini ilan ettiklerini anlatan Erbakan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekonomide yeni fetihler gerçekleştireceklerini belirten Erbakan, Amerikan dolarının ortadan kaldırılacağını ve İslam dinarına geçileceğini iddia etti.

Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak.

"İSLAM DİNARINA GEÇİLECEK İNŞALLAH"

Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek.

"ZİHİNLERDE FETİHLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah"





