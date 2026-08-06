Fatih Erbakan'dan kademeli emeklilik çıkışı: 'Çözüm net'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kademeli emeklilik ile ilgili bir açıklama yaptı.

"ARTIK DAHA FAZLA ERTELENMEMELİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"İş başa düştü! Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çözüm nettir: Kademeli Emeklilik! Emad Derneği'nin haklı mücadelesini destekliyor, yetkilileri bu mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet ediyorum"