Fatih Karahan bankacılar ile bir araya geldi!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

TBB tarafından yapılan açıklamada toplantıda, TCMB Başkanı Karahan küresel ekonomi, makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin genel değerlendirmelerini aktardığı belirtildi.

Çakar ve yönetim kurulu üyelerinin bankacılık sektöründeki son durum hakkında bilgi verdiği ve sektörün geleceğine yönelik beklentilerini paylaştıkları dile getirilen açıklamada, Merkez Bansası ve bankacılık sektörünün yakın iş birliği içinde çalışmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Verimli geçtiği ifade edileni toplantının periyodik olarak düzenlenen bu toplantıların temel amacının sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda eş güdümün sağlanması olduğu vurgulandı.