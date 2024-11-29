Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Yeni yıla az bir süre kala Türkiye'nin gündeminde asgari ücret var. Farklı farklı rakamlar ortaya atılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi de belli oldu. Gözlerin çevrildiği Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

2024 yılında asgari ücret 17 bin 2 TL olarak uygulanmıştı. Asgari ücret için en çok yüzde 25-30 oranında bir zam yapılacağı dillendirilirken AK Parti'den konuyla ilgili 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' mesajları gelmişti.

FATİH PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Canlı yayında gazeteci Fatih Portakal asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Asgari ücretle ilgili mutabakat sağlanacak rakam olarak Portakal, 24 bin TL açıklamasını yaptı.

"ÜSTÜNDE MUTABAKAT SAĞLANACAK RAKAM"

Fatih Portakal açıklamasında şunları ifade etti:

Şimdi merak ediyorsunuz asgari ücret kaç paraya çıkacak? Şimdi birileri birilerini arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Benim öğrendiğim rakam şu. Üstünde mutabakat sağlanacak rakam olduğu söyleniyor. Tabi kesin değil. Asgari ücretin 24 bin TL olacağı söyleniyor. Şu anda 17 bin 2 TL, aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir orandan bahsediliyor.