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İş dünyasının asgari ücret teklifi! İşçi ve emekçiyi umutlandıran haber... Beklenti yükseldi, hesaplar değişti: 'Ortalama enflasyon' önerisi masada

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.11.2024 07:53
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Asgari ücret zam pazarlığı öncesi iş dünyasının masaya getireceği rakam belli oldu. Milyonlarca kişi "2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?" sorusuna yanıt ararken; işçi ve emekçi gözünü 10 Aralık'a dikmişti. İşveren kesiminin "Yıl sonu enflasyonu ile hedef enflasyonun ortalamasını dikkate alalım" önerisi geldi. İş dünyasının yüzde 32,5 teklifiyle pazarlığa oturacağı iddiası beklentileri daha da yükseltti. Peki zam oranı yönde olursa yeni maaşlar kaç TL olur?

İş dünyasının asgari ücret teklifi! İşçi ve emekçiyi umutlandıran haber... Beklenti yükseldi, hesaplar değişti: 'Ortalama enflasyon' önerisi masada

Asgari ücrette zam oranı 'enflasyon' düğümünün çözülmesiyle netleşecek. 2025 zam oranının beklenen enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı merak konusu olurken, 10 Aralık'ta başlayacak kritik asgari ücret toplantısı öncesi ilk rakam netleşti. İşveren kesiminin 2025 asgari ücret zam teklifi ortaya çıktı. İş dünyası 'ortalama enflasyon' önerisiyle masaya oturacak. Yani yüzde 44 ile yüzde 21'in orttası hesaplanarak yüzde 32,5'lik bir zam teklifi sunulacak. İş dünyasından gelen yüzde 32,5'lik zam teklifi işçi ve emekçinin yüzünü güldürürken, pazarlıkların bu rakamdan başlayacak olması beklentileri ise daha artırdı. Şimdi herkes "Yüzde 32,5 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor...

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Asgari ücrette zam heyecanı Türkiye'yi sarmış durumda. İşçi ve işveren cephesinde tüm gözler 10 Aralık'ta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geleceği ilk toplantı için geri sayım sürerken, iş dünyasından çalışanları umutlandıran yeni bir öneri geldi.

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YÜZDE 44 - YÜZDE 21 BİLMECESİ

7'den 70'e herkesi ilgilendiren asgari ücret yapılacak artış için gözlerse bir yandan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olurken; 2025 yılı hedef enflasyon ise yüzde 21 olarak açıklandı.

İŞ DÜNYASININ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

2025 asgari ücret zammı için tahminler havada uçuşurken; iş dünyasından yıl sonu enflasyonu ile hedef enflasyonun ortalaması olan yüzde 32,5 teklifi geldi.

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BEKLENTİ ARTTI, HESAPLAR DEĞİŞTİ

2025 yılı hedef enflasyonun yüzde 17,5'ten yüzde 21'e güncellenmesi sonrası asgari ücret tahminleri yükselirken; iş dünyasından gelen yeni öneriyle beklentiler daha da arttı, hesaplar değişti.

YÜZDE 32,5 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücrete yüzde 32,5 oranında bir zam yapılması hainde 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 527 TL olacak.

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"BEKLENEN ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

ATV Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şu ifadeleri kullandı;

"Özellikle kamuoyunda beklenen enflasyon oranında bir artış yapılacağına dair belli kesimlerden dillendirilen bir görüş var. Ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum. Beklenen enflasyonun üzerinde olacağını düşünüyorum. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum. Gıda fiyatlarından kira fiyatlarına... vatandaşların geçimini sağlayacağı bir rakam üzerinde mutabakata varılacağını tahmin ediyorum"

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı
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asgari ücret Asgari ücret zammı işveren asgari ücret 2025
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