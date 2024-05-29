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Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.05.2024 21:49
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Binlerce emekli, temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. 6 aylık enflasyon rakamının belli olması sonrasında hükümet, yeni emekli maaşını açıklayacak. Kulisler hareketlenirken gazeteci Fatih Portakal canlı yayında yaptığı açıklamada "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli" dedi.

Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Emeklinin gözü kulağı temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamının belli olmasının ardından emeklilere ne kadar zam yapılacağı hükümet tarafından açıklanacak.

Temmuz ayına az bir süre kala emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili kulisler de hareketlendi. Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili kulis bilgisi verdi.

"ALACAĞINIZ PARA ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BELLİ"

İşte Portakal'ın açıklamasından satır başları:

"Sabahları böyle yürüyüş yapan bir insanım. Genci yaşlısı insanlar da beni tanıyor. Bir amca geldi yürüyüş yaparken. 'Bu emekli maaşı 16 bin TL olacakmış diyorlar' dedi bana. Olur mu diye sordu bana.

Amca, 'Kim söyledi sana bunu' dedim. 'Ya öyle konuşuluyor filan' dedi. Emekliler, maaş 16 bin TL diye bekliyorsanız eğer... Beklemeyin. Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli ama konuşulan 16 bin TL değil."

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı fatih portakal
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