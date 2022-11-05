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Fatura borçları için ikinci hamle! Çalışmalar başladı: 1,6 milyar liralık elektrik borcuna yapılandırma geliyor

05.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatura kaynaklı iki bin liranın altındaki icra borçlarının silinmesine ilişkin torba yasanın geçtiğimiz gün Meclis’ten geçmesinin ardından AK Parti kurmaylarının ikinci bir hamle için çalışma başlattığı öğrenildi. Bu kapsamda hazırlanan yeni enerji paketinde 2006’da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından o dönem tahsil edilemeyen 1.6 milyar TL’lik borç için yeni bir yapılandırma geliyor.

Fatura borçları için ikinci hamle! Çalışmalar başladı: 1,6 milyar liralık elektrik borcuna yapılandırma geliyor

Yapılandırmanın anapara üzerinden 36 ay taksitle tahsis edileceği ifade ediliyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifte, Fatura borcu nedeniyle icra takibi başlatılan 5 milyon kişinin 2 bin TL ve altındaki icra borçlarının silinmesi de yer aldı. Bu kararın ardından AK Parti’nin yeni bir enerji paketi üzerinde çalıştığı öğrenildi. 2006’da elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin ardından o dönem tahsil edilemeyen 1,6 milyar TL’lik borç için yeni bir yapılandırma geleceği iddia edildi. Bu kapsamda toplamda 6 milyar TL elektrik borcunun olduğu, bugüne kadar 1,6 milyar TL’nin tahsil edilemediği belirtildi.

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ANAPARA ÜZERİNDEN 3 YIL TAKSİT

Yenişafak’ta yer alan habere göre, bu borçlardan 1 milyar TL’den fazlası tarımsal sulamaya aitken, 600 milyon TL’lik kısmının ise ölen ya da ortadan yok olan yani, tahsil kabiliyetini kaybetmiş kişilere ait olduğu belirtildi. Hane borçlarının silinebilmesi gündemde. Elektrik borçlarının anapara üzerinden 3 yıllık tahsisle yapılandırılacağı belirtiliyor.

HİDROJENDE AB MODELİ

Ayrıca pakette, hidrojende AB modelinin uygulanması da gündemde. Yapılacak düzenlemeyle hidrojenle ilgili yatırım alanı tahsis edilmiş olacak. Hidrojen özellikle yenilenebilir enerjide gazı kısmen ikame edebilecek bir yakıt olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği hidrojenin gazın yerine geçmesi için şu anda 250 milyar avro kaynak ayırıyor. Avrupa’da şu anda toplam borulardaki gazın içine yüzde 20 hidrojen katıyorlar” dedi. Bu kapsamda hidrojen yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara hem yasal zemin oluşturulacak hem de teşvik verilecek.

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“TÜRKİYE PİYASA YAPICI ÜLKE OLACAK”

AK Parti kurmayları, dünyanın enerjide bir kırılma dönemine girildiğini kaydetti. Kurmaylar şunları söyledi:

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“Avrupa şu anda ‘gazdan kurtulalım, her şeyi artık elektrikle çalıştıralım, hidrojeni ekonomik hale getirelim ve hidrojene geçelim’ diyor. Bu dönüşüm için kısa dönemde 500 milyar dolar ayırıyor. Türkiye bu dönüşüme en hızlı bir şekilde adapte olabilecek ve yönetebilecek bir ülke. Rüzgârı ve güneşi verimli olan bir ülke. Türkiye bu enerji kırılmasında piyasa yapıcı ülke olarak öne çıkabilecek potansiyele sahip.”


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Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası

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