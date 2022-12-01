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Faturasını alıp PTT'ye giden herkese 2.500 TL'ye varan destek! Başvurular e-Devlet'ten

01.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte doğal gaz faturaları da kabarmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından faturasını alıp PTT'ye giden herkese 2.500 TL'ye varan destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bu ödenekten faydalanmak isteyenler başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Faturasını alıp PTT'ye giden herkese 2.500 TL'ye varan destek! Başvurular e-Devlet'ten

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kış aylarında rahatlamaları için doğal gaz desteği veriliyor. 900 TL ile 2.500 TL arasında verilen bu destek ödemesinden faydalanabilmek için başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Başvurusu olumlu değerlendirilen vatandaşlar ödemeleri PTT şubelerinden alabilecekler.

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BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “ Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını kolayca yapabilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılıyor. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten faydalanabilecekler.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Faturas

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde doğal gaz yardımı ile igili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şunları söylemişti;

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor"

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğal gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

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