FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Faturayı düşürmek için şehir fark etmeksizin değiştirilebiliyor! Çoğu kişinin bilmediği hak... Fiyat teklifi geliyor

Faturayı düşürmek için şehir fark etmeksizin değiştirilebiliyor! Çoğu kişinin bilmediği hak... Fiyat teklifi geliyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 08:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturası nasıl düşürülür? Milyonların merak ettiği bu soruya dair dikkat çeken bir detay var. Elektrik kullanımında 1 Şubat itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yıllık tüketimi 5.000 kilovatsaatin üzerinde olan meskenler devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu da daha yüksek fatura gelebileceği anlamına geliyor. Ancak şehir fark etmeksizin elektrik tedarik şirketi değiştirilebiliyor. Aboneler tedarik şirketlerinin fiyat teklifini değerlendirebilecek. Bu çoğu abonenin bilmediği bir hak.

Faturayı düşürmek için şehir fark etmeksizin değiştirilebiliyor! Çoğu kişinin bilmediği hak... Fiyat teklifi geliyor

Elektrik faturası düşürmenin yolları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Elektrik kullanımında 1 Şubat itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yıllık tüketimi 5.000 kilovatsaatin üzerinde olan meskenler devlet desteğinden yararlanamayacak, tedarik şirketleri arasında da bir yarış başlayacak. Peki, maliyet esaslı elektrik tarifesi nedir? İşte detaylar...

47103_aw110463-01

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; elektrik faturaları evin önemli bir gideri olurken 1 Şubat'ta faturalarda yeni bir döneme geçiliyor.

1963421

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan "Aylık ortalama tüketimleri 417 kilovatsaatin üzerinde olan tüketicilerimiz artık sübvanse edilmiş elektrik fiyatlarından değil, piyasada oluşan fiyatlardan elektrik enerjisi tüketmeye başlayacaklar" dedi.

EEEE

2 BİN 500 LİRALIK ELEKTRİK FATURASI GELEBİLİR

Örneğin müstakil villada oturup elektronik eşyaları çok kullanan ve elektrik faturası yaklaşık 1300 lira gelenler Şubat ayında yaklaşık 2 bin 500 liralık bir elektrik faturasına hazır olmalı.

2765244

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan "Yaklaşık 40 milyon mesken abonesi var ve bu mesken abonesinin yaklaşık 1,2 milyonu daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalabilecekler. 40 milyon abonenin 38,8'i bu kapsamda herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacak" ifadelerini kullandı.

2797271

TEDARİK ŞİRKETLERİNİN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Yıllık tüketimi 5000 kilovatsaatin üzerinde olan konutlar, artık devlet desteğinden yararlanamayacak ancak tedarik şirketlerinin fiyat teklifini değerlendirebilecek.

thumbs_b_c_2bf4a785b5e08f33d863b789e82b75e3

ÇOĞU ABONENİN BİLMEDİĞİ BİR HAK

Hiç teklif gelmese bile tüketici şehir fark etmeksizin şirketini değiştirebiliyor. Bu çoğu abonenin bilmediği bir hak.

thumbs_b_c_29db9d8425beaf77c067b7224f895592

ELEKTRİK TEDARİK ŞİRKETİ DEĞİŞTİRME

Elektrik tedarik şirketleri elektriği üretip satan şirketler. Dağıtım şirketleri ise o elektriği kapınıza getiren bir nevi kargocular. İşte eğer isterseniz elektrik tedarik şirketinizi değiştirebiliyorsunuz.

thumbs_b_c_50768cde542c2747fadccd00d6e23c09

"SERBEST TÜKETİCİ TEDARİKÇİSİNİ SEÇEBİLME HAKKINA SAHİP OLAN KİŞİ"

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan "Sistemimizde serbest tüketici uygulaması diye bir uygulama var. Serbest tüketici tedarikçisini seçebilme hakkına sahip olan kişi demek" şeklinde konuştu.

Ekran görüntüsü 2025-01-06 081328

Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası Elektrik faturası düşürmenin yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muğla'da akşam deprem sabah deprem! Yine 4 büyüklüğünde...

Muğla'da akşam deprem sabah deprem! Yine 4 büyüklüğünde...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

En düşük emekli maaşı için gözler kritik toplantıda

En düşük emekli maaşı için gözler kritik toplantıda

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.