Faturayı düşürmek için şehir fark etmeksizin değiştirilebiliyor! Çoğu kişinin bilmediği hak... Fiyat teklifi geliyor

Elektrik faturası düşürmenin yolları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Elektrik kullanımında 1 Şubat itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yıllık tüketimi 5.000 kilovatsaatin üzerinde olan meskenler devlet desteğinden yararlanamayacak, tedarik şirketleri arasında da bir yarış başlayacak. Peki, maliyet esaslı elektrik tarifesi nedir? İşte detaylar...

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; elektrik faturaları evin önemli bir gideri olurken 1 Şubat'ta faturalarda yeni bir döneme geçiliyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan "Aylık ortalama tüketimleri 417 kilovatsaatin üzerinde olan tüketicilerimiz artık sübvanse edilmiş elektrik fiyatlarından değil, piyasada oluşan fiyatlardan elektrik enerjisi tüketmeye başlayacaklar" dedi.

2 BİN 500 LİRALIK ELEKTRİK FATURASI GELEBİLİR

Örneğin müstakil villada oturup elektronik eşyaları çok kullanan ve elektrik faturası yaklaşık 1300 lira gelenler Şubat ayında yaklaşık 2 bin 500 liralık bir elektrik faturasına hazır olmalı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan "Yaklaşık 40 milyon mesken abonesi var ve bu mesken abonesinin yaklaşık 1,2 milyonu daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalabilecekler. 40 milyon abonenin 38,8'i bu kapsamda herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacak" ifadelerini kullandı.

TEDARİK ŞİRKETLERİNİN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLEBİLECEK

Yıllık tüketimi 5000 kilovatsaatin üzerinde olan konutlar, artık devlet desteğinden yararlanamayacak ancak tedarik şirketlerinin fiyat teklifini değerlendirebilecek.

ÇOĞU ABONENİN BİLMEDİĞİ BİR HAK

Hiç teklif gelmese bile tüketici şehir fark etmeksizin şirketini değiştirebiliyor. Bu çoğu abonenin bilmediği bir hak.

ELEKTRİK TEDARİK ŞİRKETİ DEĞİŞTİRME

Elektrik tedarik şirketleri elektriği üretip satan şirketler. Dağıtım şirketleri ise o elektriği kapınıza getiren bir nevi kargocular. İşte eğer isterseniz elektrik tedarik şirketinizi değiştirebiliyorsunuz.

"SERBEST TÜKETİCİ TEDARİKÇİSİNİ SEÇEBİLME HAKKINA SAHİP OLAN KİŞİ"

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan "Sistemimizde serbest tüketici uygulaması diye bir uygulama var. Serbest tüketici tedarikçisini seçebilme hakkına sahip olan kişi demek" şeklinde konuştu.