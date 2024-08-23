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'Fazladan ilave ücret ödemeyin' Bakan Işıkhan vatandaşları uyardı! "Her hasta için 5 katı ceza"

23.08.2024 12:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların özel sağlık sunucuları tarafından fazla ücret alınması durumunda Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden şikayette bulunmalarını istedi. Işıkhan, GSS'liler sağlık hizmeti alırken talep edilen ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğinin altını çizdi. Işıkhan GSS kapsamındakilerden belirlenen oranı aşan miktarda ilave ücret alanlara bunun 5 katı ceza uygulanacağını bildirdi.

'Fazladan ilave ücret ödemeyin' Bakan Işıkhan vatandaşları uyardı! "Her hasta için 5 katı ceza"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan "Sağlık hizmeti alırken fazladan ilave ücret ödememeye dikkat edin" uyarısı! Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

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USULSÜZLÜKLERE CEZAİ İŞLEM

Işıkhan, konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hassasiyetle hareket ettiğini ve tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulandığını dile getirdi. Işıkhan, SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucuları tarafından alınan ilave ücretin SUT kapsamını aşması durumunda vatandaşların şikayet başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri, ALO 170 ve CiMER üzerinden yapmalarını talep ettiklerini belirterek, “Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin, belirlenen oranı aşmamak kaydıyla ilave ücret alabileceğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özel hastanelerin sizden talep ettiği ilave ücretle ilgili SGK'ye yaptığınız şikayet başvuruları incelenerek usulsüz uygulamalar tespit edilirse cezai işlem uygulanır. SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücret, SUT fiyatlarının iki katı olabilir. Fazla ilave ücret alınması durumunda her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 5 katı ceza uygulanır." (İHA/AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
genel sağlık sigortası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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