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FED Başkanı Powell: ''Krizle Mücadeleye Devam Edeceğiz''

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2020 23:44 | Son Güncelleme

Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona pandemisi sürecinde ekonomiye destek vermek için elindeki aygıtları kullanacakları şeklinde verdiği sözü yineledi

FED Başkanı Powell: ''Krizle Mücadeleye Devam Edeceğiz''

Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona pandemisi sürecinde ekonomiye destek vermek için elindeki aygıtları kullanacakları şeklinde verdiği sözü yineledi.

Powell, internet üzerinden katıldığı bir etkinlikte, Princeton Üniversitesi ekonomi profesörü ve FED'in eski başkan yardımcılarından Alan Blinder'a, Corona pandemisi sürecinde yaşanan ekonomik zorluklarla ilgili olarak, ''Bu durum, daha önce hiç görmediğimiz türden bir aciliyete sahip. Daha önce üzerinden hiç geçmediğimiz kırmızı çizgileri geçtik. Bu gibi durumlarda böyle adımlar atarsınız. Bu yüzden içim rahat'' dedi.

Jerome Powell, ABD Merkez Bankası'nın Corona virüsü döneminde uygulayacağı programların ayrıntıları neredeyse tamamlandığını, Ana Cadde (Main Street) kredi programı kapsamında FED'in ''ilk kredileri vermesine birkaç gün kaldığını'' söyledi. Yatırımcılar şimdi FED'in büyük ölçekli tahvil alımını ne zaman yeniden başlatacağına ve bunun ne kadar süreceğine ilişkin ipuçlarını bulmaya çalışıyor.

Amerikan Merkez Bankası, pandeminin yol açtığı ekonomik darboğaza yanıt olarak devlet tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler satın alıyor, ancak bunu, önümüzdeki aylarda daha uzun vadeli faiz oranlarını düşük tutma ihtiyacı doğması ihtimali ve ekonomik iyileşmeyi borçlanma maliyetini düşük tutarak destekleme ihtiyacı karşısında düşük miktarda tutuyordu.

Öte yandan New York Merkez Bankası’nın eski yetkililerinden iktisatçı Krishna Guha, FED'in ekonomik iyileşmeyi teşvik etmesinin en iyi yolunun ''rahat parasal şartları korumak adına sağlam taahhütlerde bulunmak ve uzun vadeli faiz oranlarında istenmeyen artışlara karşı önlem almak'' olduğunu kaydetti.

Yine de FED yetkilileri, pandemi kaynaklı krizden çıkışın hızlı mı yoksa yavaş mı olacağı, işsizlik oranının ne kadar hızlı ya da yavaş düşeceği, faiz oranlarının nasıl davranış göstereceği gibi soruların yanıtları netleşene kadar bekleme taraftarı gibi görünüyor.

''Pandemi, Amerikan devlet tahvillerine olan talebin sonsuz olduğu şeklindeki kanıyı sınayacak'' diyen Alan Blinder, ''Bu sınırları test etmenin daha yakınına bile gelmiş sayılmayız. Daha satılacak çok tahvil olacak'' dedi.

Bu durum, Japonya ve Avrupa merkez bankalarının karşı karşıya olduğu benzer zorlukları ABD Merkez Bankası'nın karşısına da çıkarabilir. Bu, sadece tüketiciler ve şirketler için değil, kriz programlarını finanse eden hükümetler açısından da faiz oranlarını düşük tutmak için tahvil satın alma konusunda ne kadar ileri gidilebileceğiyle ilgili.

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