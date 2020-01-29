FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fed Başkanı Powell'dan koronavirüsü uyarısı:

Fed Başkanı Powell'dan koronavirüsü uyarısı:

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

"Ticaretteki bazı belirsizlikler son zamanda azaldı. 2018’in ortalarındaki azalışın ardından küresel büyümede bazı dengelenme işaretleri oluştu" -"Bununla birlikte, yeni koronavirüsünden kaynaklananlar dahil olmak üzere görünümdeki belirsizlikler devam ediyor"

LONDRA (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, koronavirüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Powell, "Ticaretteki bazı belirsizlikler son zamanda azaldı. 2018’in ortalarındaki azalışın ardından küresel büyümede bazı dengelenme işaretleri oluştu. Bununla birlikte, yeni koronavirüsünden kaynaklananlar dahil olmak üzere görünümdeki belirsizlikler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell, virüsün "son derece ciddi bir mesele" olduğunun altını çizerek, salgının özellikle Çin'in ekonomik büyümesi üzerinde bozulmaya neden olabileceği konusunda uyardı.

Henüz salgının ne kadar yayılabileceği ve etkilerinin ne olabileceğinin belirsiz olduğunu belirten Powell, "Durumu tabii ki yakından gözlemliyoruz." dedi.

Fed’in para politikasının halihazırda ABD’de hane halkını en iyi şekilde desteklemek üzere konumlandırıldığının altını çizen Powell, bankacılık sistemini fonlamaya devam edeceğini vurguladı.

Konuşmasında ABD’de enflasyonun halen hedeflenen yüzde 2,0 seviyesinin altında seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Fed Başkanı, ilerleyen aylarda enflasyonun hedef seviyeye doğru yükselmesinin beklendiğini söyledi.

“Hedefin altında kalan enflasyondan memnun olmadığımızı vurgulamak istedik.” ifadesini kullanan Powell, er ya da geç tahvil alımlarının azaltılacağının altını çizdi.

Powell, ayrıca repo operasyonlarında bir noktada asgari teklif oranlarının artırılacağını kaydetti.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Powell, “İstihdam piyasası iyi performans sergilemeye devam ediyor. Güçlü bir istihdam artışı ve düşük bir işsizlik oranı görüyoruz. Daha da önemlisi iş gücü piyasasına katılımın artmaya devam ettiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmıştı. Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliği ile alındığına dikkati çekilen açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü olduğu ve ekonomik aktivitenin ılımlı biçimde arttığı kaydedilmişti.

Fed, geçen yıl 3 kez faiz indirimine gitmişti. Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Kilosu 5 TL’den 20 TL'ye çıktıKilosu 5 TL’den 20 TL'ye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, faiz, fed, ingiltere, Jerome Powell, Londra, salgın,

En Çok Okunan Haberler

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

Deprem sonrası fiyatları iki katına çıktı

Deprem sonrası fiyatları iki katına çıktı

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek (2)

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek (2)

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker görevini Ali Ülker'e devretti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker görevini Ali Ülker'e devretti.

Yıldız Holding’de görev değişimi

Yıldız Holding’de görev değişimi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.