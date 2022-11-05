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Fed'den enflasyon açıklaması! 'ABD'de kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor'

05.11.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım 2022 sayısını yayımladı. Mayıs ayından bu yana ekonomik görünümün zayıfladığını ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmayı sürdürdüğünü belirtilen raporda ABD'de enflasyonun "kabul edilemez" derecede yüksek seyretmeye devam ettiği bildirildi.

Fed'den enflasyon açıklaması! 'ABD'de kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor'

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım 2022 sayısını yayımladı. Raporda, mayıs ayından bu yana ekonomik görünümün zayıfladığı ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

'DİĞER BİRÇOK ÜLKEDE DE YÜKSEK'

Fed'in raporunda, "Enflasyon ABD'de kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor ve diğer birçok ülkede de yüksek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed de dahil olmak üzere dünya genelindeki merkez bankalarının para politikasında sıkılaşmaya gittiğine işaret edilen raporda, daha zayıf bir görünümün, yüksek faiz oranlarının ve artan belirsizliğin finansal koşullarda önemli orandaki sıkılaşmaya katkıda bulunduğu aktarıldı.

Raporda, söz konusu gelişmelerin ve gelecek şokların, varlık değerlemeleri, hane halkı ve işletmeler tarafından borçlanma, finansal sektör kaldıracı ve fonlama riskleriyle ilgili kırılganlıklarla artma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

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TAHVİL FAİZLERİ ARTIYOR

Kötüleşen ekonomik görünümün ve yüksek faiz oranlarının şirket değerlemelerini düşürürken, gayrimenkul değerlemelerinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, piyasalarda oynaklığın yüksek olduğu bir dönemde tahvil faizlerinin arttığı kaydedildi.

Raporda, "Yüksek seviyelerdeki değerlemelerle, konut fiyatları şoklara karşı özellikle hassas olabilir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, rapora ilişkin değerlendirmesinde, altı ay boyunca hane halkı ve işletmelerin borçlanmasının genel olarak istikrarlı bir seyir izlediğini ve toplamda hane halkı ve işletmelerin artan faiz oranlarına rağmen borç servisini karşılama kabiliyetini sürdürdüğünü belirtti.

Raporda belirtilen risklere karşı dikkatli olmanın ve finansal sistemin dayanıklılığını desteklemek için yerel ve uluslararası düzenleyicilerle birlikte çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan Brainard, günümüzün hızlı eş zamanlı küresel para politikası sıkılaşmasının, yüksek enflasyonun ve pandemi ile savaşla ilişkili yüksek belirsizlik ortamının, bir şokun kırılganlıkların artmasına yol açma riskini artırdığını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon abd

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