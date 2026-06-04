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Fed'den enflasyonun kaynağına işaret eden mesaj

Fed'in Bej Kitabı, Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetlerinin enflasyon baskılarını artırdığını ve fiyat artışlarının hızlandığını ortaya koydu.

Fed'den enflasyonun kaynağına işaret eden mesaj

ABD Merkez Bankası (Fed), Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji maliyetleri üzerindeki etkisinin, enflasyonist baskıları artıran en önemli unsurlar arasında yer aldığını açıkladı. Fed tarafından yayımlanan ve Amerikan ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri içeren mayıs ayı Bej Kitap raporunda, ülke genelindeki ekonomik faaliyetlerin büyük bölümünde büyümenin sürdüğü belirtildi.

Fed'in 12 bölgesel şubesinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyet 10 bölgede hafif ila orta düzeyde artış gösterirken, bir bölgede sınırlı gerileme yaşandı, bir bölgede ise ekonomik aktivitede değişim gözlenmedi. Raporda, tüketici harcamalarının bölgeler arasında farklı eğilimler sergilediği vurgulanırken, satın alma gücü üzerindeki baskıların gelir grupları arasındaki ayrışmayı daha görünür hale getirdiği ifade edildi.

Fed den enflasyonun kaynağına işaret eden mesaj 1

Yüksek gelir grubundaki tüketicilerin ekonomik dayanıklılıklarını koruduğu ve fiyat artışlarından görece daha az etkilendiği belirtilirken, orta gelir grubunun harcama kararlarında daha temkinli davrandığı ve her doları daha verimli kullanmaya çalıştığı aktarıldı. Düşük gelirli kesimin ise mali açıdan daha fazla baskı altında olduğu gözlemlendi. Raporda ayrıca kredi kartı kullanımının genel olarak yükseldiği, perakende mağazalara yapılan ziyaretlerin azaldığı ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik talebin güç kazandığı bilgisine yer verildi.

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Önümüzdeki altı aya yönelik iş dünyası beklentilerinde büyüme öngörülerinin önemli ölçüde değişmediği kaydedilen raporda, yüksek belirsizlik ortamı ile tüketici harcamalarındaki zayıflamaya ilişkin sinyallerin iş dünyasının güvenini olumsuz etkilediği belirtildi. Fiyat artışlarının genel olarak ılımlı ile güçlü arasında değişen bir hızda devam ettiği ifade edilirken, bölgelerin büyük bölümünün önceki rapora kıyasla daha yüksek enflasyon bildirdiği aktarıldı.

Fed den enflasyonun kaynağına işaret eden mesaj 2

Raporda, Orta Doğu kaynaklı çatışmaların enerji maliyetlerini artırdığı ve bunun enflasyonist baskıların temel nedeni olarak değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu maliyet artışlarının nakliye, ambalaj, gıda ve gübre gibi birçok alana yayıldığına dikkat çekildi. İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde ise 11 bölgede istihdam seviyelerinde ya çok sınırlı değişim yaşandığı ya da hiç değişiklik olmadığı belirtilirken, yalnızca bir bölgede ılımlı düzeyde istihdam artışı kaydedildiği ifade edildi.

Raporun son bölümünde, birçok bölgede işe alım ve işten çıkarma oranlarının düşük seviyelerde seyrettiği vurgulandı. Ekonomik belirsizliklerin etkisiyle çalışanların iş değiştirme konusunda daha çekingen davrandıkları da raporda yer alan değerlendirmeler arasında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon Ekonomi
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