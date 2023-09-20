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FED FAİZ KARARI 2023 SON DAKİKA! Eylül ayı 2023 FED faiz kararı ne oldu? Jerome Powell açıkladı!

20.09.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapıldı. Ağustos ayında gerçekleştirilmeyen kritik toplantı sonrası gözler Eylül ayı için çıkacak karara çevrilmişti. Bilindiği üzere TÜFE geçtiğimiz ay, aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentiler dahilinde, senelik bazda ise yüzde 3.7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstermişti. Peki, Eylül ayı 2023 FED faiz kararı ne oldu? İşte FED faiz kararı açıklaması...

FED FAİZ KARARI 2023 SON DAKİKA! Eylül ayı 2023 FED faiz kararı ne oldu? Jerome Powell açıkladı!

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yakından takip edildi. FED faiz kararı için ilk toplantı dün gerçekleştirildi. Kritik toplantının ikincisi ise bugün yapıldı. Konuya ilişkin açıklama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapıldı. Alınacak karar döviz kuru başta olmak üzere, enflasyon, büyüme, cari açık, işsizlik gibi makroekonomik göstergeleri etkiliyor.

fed FAİZ KARARI

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere FED faiz kararı için ilk toplantı dün (19 Eylül 2023 Salı) gerçekleştirildi.

İkinci toplantı ise bugün yapılacak ve FED faiz kararı saat 21.00'de açıklandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında enflasyonda yuarı yönlü bir sürpriz beklemediklerini ifade etti.

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Eylül
31 Ekim / 1 Kasım
12-13 Aralık

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