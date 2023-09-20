FED FAİZ KARARI 2023 SON DAKİKA! Eylül ayı 2023 FED faiz kararı ne oldu? Jerome Powell açıkladı!

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması yakından takip edildi. FED faiz kararı için ilk toplantı dün gerçekleştirildi. Kritik toplantının ikincisi ise bugün yapıldı. Konuya ilişkin açıklama ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapıldı. Alınacak karar döviz kuru başta olmak üzere, enflasyon, büyüme, cari açık, işsizlik gibi makroekonomik göstergeleri etkiliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere FED faiz kararı için ilk toplantı dün (19 Eylül 2023 Salı) gerçekleştirildi.

İkinci toplantı ise bugün yapılacak ve FED faiz kararı saat 21.00'de açıklandı.

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Eylül

31 Ekim / 1 Kasım

12-13 Aralık

