FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed toplantısı detayları!

Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed toplantısı detayları!

26.01.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı piyasaların gündeminde yer almaya devam ediyor. FED'in bir aydır beklenen faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Peki dolardaki artış sonrası ilgiyle takip edilen Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne oldu? İşte Ocak ayı Fed toplantısı detayları!

Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed toplantısı detayları!

Amerikan Merkez Bankası toplantısı ve alınacak karar ilgiyle takip ediliyor. FED faiz kararı Amerika piyasasının dışında dünya piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın uzmanları ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulunmuştu. Peki Fed faiz kararı açıklandı mı?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD'de son yılların en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldı. Gelişme sonrası FED'in 2022 yılı içerisinde birçok kez faiz artırımı yapabileceğine dair açıklamalar meydana geldi. Gözler ise Ocak ayı FED toplantısına çevrilmiş durumda.

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak TS ile saat 21:00 itibari ile FED Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. FED toplantısı ardından olası bir faiz artırımı kararı ile başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere dünya piyasaları derinden etkilemiş olacak.

Fed'de ikinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI TAHMİNLERİ!

18 Aralık Cumartesi dolar şu an ne kadar? Dolar ve euro fiyatları!

FED üyeleri 2022 senesinde federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngörmüşlerdi. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi olabileceğini ortaya koydular.

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanmıştı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenmekte olandan daha erken olma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." cümleleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri! Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Düzenlemede sona gelindi! Kripto paradan vergi alınacak mı?Düzenlemede sona gelindi! Kripto paradan vergi alınacak mı?
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Ehliyetlerle ilgili önemli gelişme! Ceza geliyor

Akaryakıta gelen zamlar kötü etkiledi! Tek tek kapanıyorlar

Akaryakıta gelen zamlar kötü etkiledi! Tek tek kapanıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Yükseliş için tarih verildi

Yükseliş için tarih verildi

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

1 dönümden 1 kilo çıkıyor! Kilosu 90 bin lira

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.