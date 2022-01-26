Fed faiz kararı açıklandı mı? 2022 Fed faiz kararı ne oldu? İşte Fed toplantısı detayları!

Amerikan Merkez Bankası toplantısı ve alınacak karar ilgiyle takip ediliyor. FED faiz kararı Amerika piyasasının dışında dünya piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın uzmanları ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulunmuştu. Peki Fed faiz kararı açıklandı mı?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD'de son yılların en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldı. Gelişme sonrası FED'in 2022 yılı içerisinde birçok kez faiz artırımı yapabileceğine dair açıklamalar meydana geldi. Gözler ise Ocak ayı FED toplantısına çevrilmiş durumda.

FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak TS ile saat 21:00 itibari ile FED Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak. FED toplantısı ardından olası bir faiz artırımı kararı ile başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere dünya piyasaları derinden etkilemiş olacak.

Fed'de ikinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI TAHMİNLERİ!

FED üyeleri 2022 senesinde federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngörmüşlerdi. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi olabileceğini ortaya koydular.

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanmıştı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenmekte olandan daha erken olma ihtimalinin yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." cümleleri yer aldı.

