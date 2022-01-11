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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı FED faiz kararı ne olacak?

11.01.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı, Dolar/TL paritesinin yönünde de belirleyici rol oynayacak. FED'in alacağı faiz kararından yükselişe geçen Omicron vakalarının ve yüksek enflasyonun etkili olacağı belirtiliyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı FED faiz kararı ne olacak?

Bu ay içinde düzenlenecek olan ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı piyasalara yön verecek. 2021'in son toplantısı aralık ayında yapılmış ve bu toplantıda, faizin 0 ile 0.25 arasında sabit tutulmasına karar verilmişti. İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından sonuç kamuoyuyla paylaşılacak. 2022'nin ikinci toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

2022 FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. Uzmanların yorumlarına göre ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri, ekonomik veri akışları, Fed’in hamleleri, ons altının seyri belirleyici olmaya devam edecek. Enflasyonun artışı Fed'in faiz artırımı sonucuna varmasına neden olabilir. Faiz artırımı ise ons altının aşağı yönde hareket etmesine olanak sağlar. Ayrıca Fed üyeleri, 2023 için de 3 kez faiz artırımı beklentisi içerisindeler.

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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