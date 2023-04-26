FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı FED toplantısı hangi tarihte? İşte toplantı takvimi!

FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih merak edildi. Dolar ve altın yatırımcıları Jerome Powell tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı toplantı takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih...
FED toplantısı bu ay yapılmayacak. Kritik 2 toplantı ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimine göre önümüzdeki mayıs ayında yapılacak.
FED toplantısı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.
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