FED Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı FED toplantısı hangi tarihte? İşte toplantı takvimi!

FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih merak edildi. Dolar ve altın yatırımcıları Jerome Powell tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı toplantı takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih...

FED TOPLANTISI BU AY YAPILACAK MI?

FED toplantısı bu ay yapılmayacak. Kritik 2 toplantı ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimine göre önümüzdeki mayıs ayında yapılacak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantısı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023

13-14 Haziran 2023

25-26 Temmuz 2023

19-20 Eylül 2023

31 Ekim – 1 Kasım 2023

12-13 Aralık 2023

30-31 Ocak 2024

